可口可樂 x Marvel登陸銅鑼灣！3大打卡位+$1換購Marvel特別版可樂

可口可樂聯乘Marvel驚喜一浪按一浪！由即日起可口可樂集合多位 Marvel 英雄，於銅鑼灣 Fashion Walk 舉行期間限定激爽體驗，呈現多個打卡位和激爽自拍機。各位可口可樂及 Marvel 粉絲仲可以超抵激爽價$1換購可口可樂 Marvel 特別版，即睇內文詳情！

可口可樂 與 Marvel 今夏組成全新聯盟，推出可口可樂 Marvel 特別版，全新聯盟將於即日起至 7 月 2 日集合多位 Marvel 英雄，在銅鑼灣 Fashion Walk 舉行一連三星期的 Coca-Cola x Marvel 期間限定激爽體驗，呈現多個打卡位和激爽自拍機，號召可口可樂以及 Marvel 粉絲加入全新聯盟，激爽啟動今個夏天！

Coca-Cola x Marvel 3大打卡區域

Coca-Cola® x Marvel 期間限定激爽體驗打卡區覆蓋 3 個不同區域，Marvel 英雄將會分別在 Fashion Walk 中庭空中和地面，以及百德新街戶外分途出擊，帶來「空中飛翔」、「基地集合」以 及「街頭出動」3 個主題打卡區，全方位引發你的激爽力量！

「空中飛翔」：反英雄人氣角色死侍 、迷惑之神洛基、復仇者聯盟成員雷神、蟻俠、紅 女巫，以及費尼克等 6 位英雄置身於 Fashion Walk 中庭空中，每位粉絲記得舉起手機， 捕捉 6 位超級英雄的英姿。

「基地集合」：獨來獨往的變種特攻狼人與來自非洲部落的英雄黑豹登場！兩位英雄企牌 在 Fashion Walk 中庭地面迎接粉絲。打卡區的背景板還有多位 Marvel 超級英雄與可口可 樂®強勢集合，隨你所想召喚你的超級英雄！

「街頭出動」：3 對 Marvel 超級英雄拍檔組合亦以巨型可口可樂® Marvel 特別版及企牌現 身百德新街戶外打卡區，包括可口可樂® 死侍特別版迷你罐+狼人、無糖可口可樂® 復仇 者聯盟鐵甲奇俠特別版+雷神、無糖可口可樂®銀河守護隊火箭特別版迷你罐+樹人，細心 的粉絲一定會發現地面亦留下 3 位超級英雄角色的獨有出動痕跡，讓各位瞬間由銅鑼灣 鬧市踏入 Marvel 宇宙，零距離為沿路的各位在炎炎夏日激爽打氣。