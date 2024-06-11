可口可樂 x Marvel登陸銅鑼灣！3大打卡位+$1換購Marvel特別版可樂

可口可樂聯乘Marvel驚喜一浪按一浪！由即日起可口可樂集合多位 Marvel 英雄，於銅鑼灣 Fashion Walk 舉行期間限定激爽體驗，呈現多個打卡位和激爽自拍機。各位可口可樂及 Marvel 粉絲仲可以超抵激爽價$1換購可口可樂 Marvel 特別版，即睇內文詳情！
可口可樂 與 Marvel 今夏組成全新聯盟，推出可口可樂 Marvel 特別版，全新聯盟將於即日起至 7 月 2 日集合多位 Marvel 英雄，在銅鑼灣 Fashion Walk 舉行一連三星期的 Coca-Cola x Marvel 期間限定激爽體驗，呈現多個打卡位和激爽自拍機，號召可口可樂以及 Marvel 粉絲加入全新聯盟，激爽啟動今個夏天！
Coca-Cola x Marvel 3大打卡區域
Coca-Cola® x Marvel 期間限定激爽體驗打卡區覆蓋 3 個不同區域，Marvel 英雄將會分別在 Fashion Walk 中庭空中和地面，以及百德新街戶外分途出擊，帶來「空中飛翔」、「基地集合」以 及「街頭出動」3 個主題打卡區，全方位引發你的激爽力量！
「空中飛翔」：反英雄人氣角色死侍 、迷惑之神洛基、復仇者聯盟成員雷神、蟻俠、紅 女巫，以及費尼克等 6 位英雄置身於 Fashion Walk 中庭空中，每位粉絲記得舉起手機， 捕捉 6 位超級英雄的英姿。
「基地集合」：獨來獨往的變種特攻狼人與來自非洲部落的英雄黑豹登場！兩位英雄企牌 在 Fashion Walk 中庭地面迎接粉絲。打卡區的背景板還有多位 Marvel 超級英雄與可口可 樂®強勢集合，隨你所想召喚你的超級英雄！
「街頭出動」：3 對 Marvel 超級英雄拍檔組合亦以巨型可口可樂® Marvel 特別版及企牌現 身百德新街戶外打卡區，包括可口可樂® 死侍特別版迷你罐+狼人、無糖可口可樂® 復仇 者聯盟鐵甲奇俠特別版+雷神、無糖可口可樂®銀河守護隊火箭特別版迷你罐+樹人，細心 的粉絲一定會發現地面亦留下 3 位超級英雄角色的獨有出動痕跡，讓各位瞬間由銅鑼灣 鬧市踏入 Marvel 宇宙，零距離為沿路的各位在炎炎夏日激爽打氣。
與Marvel超級英雄合照 激爽價$1換購可口可樂Marvel特別版
Fashion Walk 中庭更特設 Coca-Cola x Marvel 激爽自拍機。只要追蹤可口可樂 Instagram 官方帳號，即可以從 4 位超級英雄角色：狼人、死侍、奇異博士或黑豹中，選擇你喜愛的一位超級英雄合照組成激爽聯盟，更可即時下載合照珍藏，Marvel 迷絕不可錯過。
完成與喜愛的 Marvel 超級英雄組隊，即可以激爽價在 Coca-Cola x Marvel 激爽自動販賣機，入手該位超級英雄專屬的可口可樂 Marvel 特別版，即時暢飲，激爽延續！立刻行動，把握限時機 會集合你至愛的 Marvel 超級英雄，加入全新聯盟！
便利店 Coca-Cola x Marvel 主題店
Coca-Cola x Marvel 期間限定激爽體驗期間，眾多便利店、超級市場、傳統士多及網上商店同時加入全新聯盟，由 2024 年 6 月 5 日至 7 月 31 日期間，只要在指定零售點或網店，購物滿指定金額或指定數量可口可樂產品，即可換購或免費換領 Coca-Cola x Marvel 別注版禮品。所有禮品數量有限，送 / 換完即止。全港一共三間 7-Eleven 及 Circle-K 便利店將搖身一變成 Coca-Cola x Marvel 英雄主題店，設有巨型牆身貼紙，成為 Marvel 粉絲必到打卡位。
Coca-Cola x Marvel 英雄主題店地址
7-Eleven 便利店：
北角北角道 8 號地下 C 至 F 舖
灣仔駱克道 42-50 號君悅居地下 C&D 舖
Circle-K 便利店；
銅鑼灣東角道 24-26 號 怡東商場地下 9-12 舖
Coca-Cola x Marvel 期間限定激爽體驗
日期： 2024 年 6 月 11 日至 7 月 2 日
地點： 銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭及百德新街
開放時間： 星期一至四 下午 12 時至晚上 8 時
星期五至日及公眾假期 中午 12 時至晚上 9 時