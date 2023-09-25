可口可樂9月限量大獎 飲可樂送迪士尼魔雪奇緣世界預覽門票【內附詳情】

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每日發放「賞 Fun 巨星」限量大獎

COKE+ 平台將讓可樂迷搶先體驗魔雪奇緣世界，親身踏足阿德爾王國，一齊慶祝「夏雪節」！想免費獲得門票，消費者現只需登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，就可在COKE+ 平台儲「樂賞星」，儲滿 100粒即可解鎖「賞Fun巨星」限量大獎。最新一期的COKE+「賞Fun巨星」限量大獎企劃已於 9 月 8日正式啟動，可樂迷只要把握時機儲滿100粒「樂賞星」，隨即可解鎖「賞Fun」寶箱，就有機會贏取香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界搶先體驗門票！

由9月8日起連續 25日，COKE+平台將每日限量發放 2 份「賞Fun巨星」限量大獎，今期獎賞將為每位得獎者送上兩套香港迪士尼樂園標準1 日門票及魔雪奇緣世界預覽通行證，整個推廣期內將派發共50份「賞Fun巨星」限量大獎。