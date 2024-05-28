可口可樂Marvel特別版登場！抽獎贏迪士尼門票連酒店/鐵甲奇俠合金人偶/Marvel精品

各位Marvel迷留意！今個夏天，可口可樂再度聯乘 Marvel，集合近 20 位英雄推出 Marvel 特別版可口可樂，當中包括死侍、鐵甲奇俠、奇異博士等。Marvel 特別版可口可樂更帶來雙重驚喜，大家可隨時以 AR 召喚英雄「現身」 眼前；更可參加即飲即抽獎，有機會贏走總值超過3,550萬元的豐富獎品，包括香港迪士尼樂園連酒店 Marvel 超級英雄主題體驗、限量版鐵甲奇俠 1:6 比例合金珍藏人偶及其他Marvel精品，喜歡Marvel的你千萬不要錯過，立即睇內文詳情啦！

Marvel 特別版可口可樂

Marvel 特別版可口可樂集合近20個英雄登場 可口可樂延續與迪士尼超過 60 年的合作，今個夏天與迪士尼旗下 Marvel 聯手，在全球超過 50 個國家推出 Marvel 特別版可口可樂，而香港將會推出 22 款 Marvel 特別版可口可樂，包裝以紅黑色為主調，強勢集合接近 20 位超級英雄，包括死侍、鐵甲奇俠、奇異博士、狼人、黑寡婦、蟻俠以及黑豹等，配上每個英雄最經典的動作，身為 Marvel 粉絲的你，絕對要集齊一套，加入全新聯盟！ Marvel 限定版可口可樂現於各大便利店、超級市場、傳統士多及網上商店有售。Marvel 限定版無糖可口可樂亦由即日起在香港迪士尼樂園內限量發售或可於火箭餐廳選購鐵甲奇俠漢堡套餐時選配。另外，可口可樂及無糖可口可樂 8 罐裝、迷你罐 6 罐裝以及高罐 4 罐裝，亦會同步換上 Marvel 英雄限定版包裝紙，隨時帶來驚喜！

掃瞄包裝上QR code 以AR召喚Marvel 英雄 Marvel 限定版可口可樂包裝既有收藏價值，更暗藏激爽體驗，以手機掃瞄包裝上 QR code 即可召喚大家喜愛的 Marvel 英雄，以擴增實境（AR）方式出現，在你眼前展現英姿。例如召喚出來的死侍貫徹搞笑風格，被人打也不要緊，瀟灑打個後空翻；蟻俠即席示範放大縮小的神奇技 能；黑寡婦手持一對招牌短棍登場，大顯功架。 連續掃瞄兩個特定的「Marvel 英雄陣容」：死侍 + 狼人又或是力霸 + 狼人，更可以解鎖獨特的互動體驗，埋頭苦幹之時，隨時隨地召喚你的英雄登場，為你打氣！

參加蓋底即抽即獎 贏走總值超過3,550萬元獎品

參加蓋底即抽即獎 贏走總值超過3,550萬元獎品 為慶祝全新聯盟激爽啟動，可口可樂同步推出蓋底即抽即獎活動，凡在 2024 年 6 月 3 日至 7 月 16 日，購買指定可口可樂及無糖可口可樂金蓋罐裝或樽裝飲品，掃瞄瓶蓋內的 QR Code，到 COKE+ 平台登記或開立會員帳戶，即可獲一次即抽即獎機會，掃滿 3 次更可獲得額外 1 次即抽即獎機會。 獎品總值超過港幣 3,550 萬元，大獎為價值港幣 2 萬元的香港迪士尼樂園連酒店 Marvel 超級英 雄主題體驗（名額 10 位），二獎是限量版鐵甲奇俠 1:6 比例合金珍藏人偶^（名額 20 位），更有多份極具紀念價值的 Coca-Cola x Marvel 別注版禮品，包括棒球外套、滑板及枕頭，獎品總數目 多達數十萬份，約定親朋摯友一齊加入全新聯盟，飲可口可樂贏巨獎！ 大獎：香港迪士尼樂園連酒店 Marvel 超級英雄主題體驗 香港迪士尼樂園一日門票（4 張）

迪士尼好萊塢酒店「Marvel」標準客房一間

3 小時香港迪士尼樂園 VIP 導覽 1 次（最多四位賓客）

「拍出奇妙」園內專人拍攝服務連所有數碼下載

樂園三合一美食餐券（四張）

商品禮券（五張） 二獎：鐵甲奇俠 1:6 比例合金珍藏人偶

三獎：Marvel 聯乘別注版棒球外套(款式/尺碼隨機)

四獎：Marvel 聯乘別注版滑板

五獎：Marvel 聯乘別注版枕頭(款式/尺碼隨機)

六獎：無糖「可口可樂®」汽水 330 毫升 1 罐裝換領碼

七獎：香港太古可口可樂®eShop 網上購物平台價值禮券$50 ^Hot Toys 香港限量 20 套鐵甲奇俠 Mark III (紅、電鍍銀色) 1:6 比例合金珍藏人偶 推廣生意的競賽牌照號碼: 58618-9

MARVEL 聯乘別注版禮品換購/換領 除了即抽即獎活動，今個夏天全城投入激爽體驗，各大便利店、超級市場、傳統士多及網上商店將加入全新聯盟，由 2024 年 6 月 5 日至 7 月 31 日期間，只要在指定零售點或網店，購物滿指定金額或指定數量可口可樂產品，即可換購或免費換領 Coca-Cola® x Marvel 別注版禮品，所有禮品數量有限，送 / 換完即止。不論逛街或安坐家中，隨時都有可能遇上激爽禮遇！Coca-Cola x Marvel 全新聯盟預告 6 月中登陸銅鑼灣 Fashion Walk，帶來不一樣的英雄體驗，密切留意！