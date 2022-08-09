可口可樂X香港迪士尼樂園推夏日優惠 飲可樂抽獎送樂園酒店住宿+門票+優惠券

今個夏天，可口可樂推出一系列「和、在、玩」活動，8月更與香港迪士尼樂園合作，推出夏日驚喜優惠。飲可樂可以參加抽獎，有機會獲得迪士尼樂園門票、酒店住宿及優惠券！

飲可樂抽獎 送迪士尼門票+酒店住宿

由即日起至2022年8月31日，大家只要購買可口可樂限量版「和、在、玩」系列及可口可樂公司旗下指定夏日推廣裝產品，並掃瞄有關產品的樽蓋底或拉環上QR碼，即可參加「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」大抽獎，贏取奇妙禮遇！

除了有機會獲得樂園門票及酒店住宿外，亦有機會贏取更豐富獎品。大獎—探索「迪士尼星夢光影之旅」（名額5個），包迪士尼樂園酒店海景客房住宿一晚、樂園2日標準門票、翠樂庭早餐及優惠券。更可體驗「迪士尼星夢光影之旅」及樂園導賞遊；而二獎—拍出奇妙旅程（名額50個）則可享「拍出奇妙」園內專人拍攝服務。獎品數量有限，送完即止；大抽獎即scan即中獎，每人參加次數不限。

即使未能得到限量大獎至四獎，大家一樣有機會獲得「和、在、玩」驚喜獎品—樂園戶外小食亭$10套餐優惠（每人最多可獲四張），立即參加，贏取夏日奇妙體驗！