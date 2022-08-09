可口可樂X香港迪士尼樂園推夏日優惠 飲可樂抽獎送樂園酒店住宿+門票+優惠券

今個夏天，可口可樂推出一系列「和、在、玩」活動，8月更與香港迪士尼樂園合作，推出夏日驚喜優惠。飲可樂可以參加抽獎，有機會獲得迪士尼樂園門票、酒店住宿及優惠券！
飲可樂抽獎 送迪士尼門票+酒店住宿
由即日起至2022年8月31日，大家只要購買可口可樂限量版「和、在、玩」系列及可口可樂公司旗下指定夏日推廣裝產品，並掃瞄有關產品的樽蓋底或拉環上QR碼，即可參加「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」大抽獎，贏取奇妙禮遇！
除了有機會獲得樂園門票及酒店住宿外，亦有機會贏取更豐富獎品。大獎—探索「迪士尼星夢光影之旅」（名額5個），包迪士尼樂園酒店海景客房住宿一晚、樂園2日標準門票、翠樂庭早餐及優惠券。更可體驗「迪士尼星夢光影之旅」及樂園導賞遊；而二獎—拍出奇妙旅程（名額50個）則可享「拍出奇妙」園內專人拍攝服務。獎品數量有限，送完即止；大抽獎即scan即中獎，每人參加次數不限。
即使未能得到限量大獎至四獎，大家一樣有機會獲得「和、在、玩」驚喜獎品—樂園戶外小食亭$10套餐優惠（每人最多可獲四張），立即參加，贏取夏日奇妙體驗！
加推「香港迪士尼樂園」特別版可口可樂
可口可樂特地為香港迪士尼樂園設計特別版包裝，在500毫升樽裝無糖可口可樂樽身印上奇妙夢想城堡圖案。可口可樂限量版「和、在、玩」系列早前已正式登陸香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店，而「香港迪士尼樂園」特別版則於指定超級市場及便利店，以及香港迪士尼樂園有售。
玩香港迪士尼樂園版「可口可樂音樂派對」 完成每週挑戰再贏獎品
由即日起至2022年8月31日，只須掃瞄「香港迪士尼樂園」特別版可口可樂樽蓋底QR碼，即可登陸樂園版遊戲，在樂園「奇妙夢想城堡」的背景下，伴隨迪士尼經典音樂起舞！
可口可樂更推出特別玩法，只要於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定hashtag—#分享未知 Coke #開啟夏日樂及@cocacolahk，即可獲得額外一次「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」抽獎機會，以及香港太古可口可樂e-Shop優惠碼。購物滿$300，當中包括一箱 24 樽裝原味或無糖可口可樂，即減$50。