可愛廚具｜煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

煤氣公司旗下的爐具品牌TGC，聯乘Sanrio的Little Twin Stars，推出星之煮食爐及廚具系列，帶來夢幻可愛的煮食爐、單柄煎鍋及鑊鏟。為隆重其事，煤氣烹飪中心外特設8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房場景打卡位，更特別舉辦Little Twin Stars暑期限定烹飪工作坊，由資深導師Cherol教授，讓大家在Little Twin Stars主題烹飪課室上堂。
TGC x Little Twin Stars系列｜星之煮食爐備
Little Twin Stars星之煮食爐備有兩款浪漫色調——薰衣紫和天空藍，採用嵌入式設計，強化玻璃面印有Kiki和Lala圖案。爐具具備TGC煤氣煮食爐的高效性能，能以猛火快炒煮出鑊氣十足、鎖住營養的美食；並能配合各種物料的器皿以及火力調校，做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法。
優惠期內可以套裝價$5,760購買Little Twin Stars星之煮食爐(原價$6,430)及Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟(原價$938)。
TGC x Little Twin Stars系列｜鍋具及廚具系列
除了煮食爐，煤氣公司亦推出Little Twin Stars鍋具及廚具系列，包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟以及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼，設計以夢幻粉紫色為主。兩款不鏽鋼鍋具的鍋身和鍋底，均燙有可愛Kiki和Lala圖案，食品級不鏽鋼安全易潔，鍋蓋手握的特別設計更可放置廚具，令煮食過程更輕鬆。矽膠鑊鏟和湯殼可承受-40°C至230°C，粉紫色設計與系列其他產品配成完美一套。
Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟 $938
Little Twin Stars 18cm不鏽鋼單柄鍋連湯殼 $876
優惠期內購買任何煤氣爐具均可以半價換購。
TGC x Little Twin Stars系列｜期間限定烹飪工作坊
為配合TGC x Little Twin Stars聯乘系列，煤氣烹飪中心將舉辦Little Twin Stars期間限定烹飪工作坊，由資深導師Cherol教授Little Twin Stars日式造型便當，以及Little Twin Stars幻彩水晶球蛋糕，課室更會化為Little Twin Stars煮食舞台。這次烹飪課程更可一人報名，二人同行，讓大家像Little Twin Stars般孖公仔上課。
烹飪工作坊一：Little Twin Stars 日式造型便當教室
以日式便當為靈感，學員可以親手製作Kiki同Lala造型飯糰，並加入Little Twin Stars的標誌星星元素。
烹飪工作坊二：Little Twin Stars 幻彩水晶球蛋糕
喜歡打卡又喜歡甜品的女生不要錯過Little Twin Stars 夢幻水晶球蛋糕，蛋糕本體以Little Twin Stars的夢幻色調為主，外層配上忌廉雲朵及彩色朱古力星星，造型吸睛，令人少女心大爆發。
TGC x Little Twin Stars系列｜8月限定Little Twin Stars夢幻小廚房 周末玩遊戲送禮
另外，銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心外中庭位置， 將化成8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房，場內四處均佈滿Kiki和Lala的可愛身影，讓各位粉絲打卡！每逢周末更會舉辦3D小遊戲，免費大派Little Twin Stars限量版禮物，包括Little Twin Stars海綿。