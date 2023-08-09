可愛廚具｜煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

煤氣公司旗下的爐具品牌TGC，聯乘Sanrio的Little Twin Stars，推出星之煮食爐及廚具系列，帶來夢幻可愛的煮食爐、單柄煎鍋及鑊鏟。為隆重其事，煤氣烹飪中心外特設8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房場景打卡位，更特別舉辦Little Twin Stars暑期限定烹飪工作坊，由資深導師Cherol教授，讓大家在Little Twin Stars主題烹飪課室上堂。

煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

TGC x Little Twin Stars 系列｜星之煮食爐備

Little Twin Stars星之煮食爐備有兩款浪漫色調——薰衣紫和天空藍，採用嵌入式設計，強化玻璃面印有Kiki和Lala圖案。爐具具備TGC煤氣煮食爐的高效性能，能以猛火快炒煮出鑊氣十足、鎖住營養的美食；並能配合各種物料的器皿以及火力調校，做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法。

優惠期內可以套裝價$5,760購買Little Twin Stars星之煮食爐(原價$6,430)及Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟(原價$938)。