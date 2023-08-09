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2023-08-09 11:00:00

可愛廚具｜煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

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可愛廚具｜煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

可愛廚具｜煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

煤氣公司旗下的爐具品牌TGC，聯乘SanrioLittle Twin Stars，推出星之煮食爐及廚具系列，帶來夢幻可愛的煮食爐、單柄煎鍋及鑊鏟。為隆重其事，煤氣烹飪中心外特設8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房場景打卡位，更特別舉辦Little Twin Stars暑期限定烹飪工作坊，由資深導師Cherol教授，讓大家在Little Twin Stars主題烹飪課室上堂。

煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

煤氣TGC x Little Twin Stars 推星之煮食爐及廚具/限定烹飪工作坊/夢幻廚房打卡位

TGC x Little Twin Stars系列｜星之煮食爐備

Little Twin Stars星之煮食爐備有兩款浪漫色調——薰衣紫和天空藍，採用嵌入式設計，強化玻璃面印有KikiLala圖案。爐具具備TGC煤氣煮食爐的高效性能，能以猛火快炒煮出鑊氣十足、鎖住營養的美食；並能配合各種物料的器皿以及火力調校，做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法。

優惠期內可以套裝價$5,760購買Little Twin Stars星之煮食爐(原價$6,430)Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟(原價$938)

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TGC x Little Twin Stars系列｜鍋具及廚具系列

除了煮食爐，煤氣公司亦推出Little Twin Stars鍋具及廚具系列，包括不鏽鋼單柄煎鍋連矽膠鑊鏟以及不鏽鋼單柄鍋連矽膠湯殼，設計以夢幻粉紫色為主。兩款不鏽鋼鍋具的鍋身和鍋底，均燙有可愛KikiLala圖案，食品級不鏽鋼安全易潔，鍋蓋手握的特別設計更可放置廚具，令煮食過程更輕鬆。矽膠鑊鏟和湯殼可承受-40°C230°C，粉紫色設計與系列其他產品配成完美一套。

Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋連鑊鏟 $938 

Little Twin Stars 18cm不鏽鋼單柄鍋連湯殼 $876

優惠期內購買任何煤氣爐具均可以半價換購。

Little Twin Stars 18cm不鏽鋼單柄鍋 Little Twin Stars 24cm不銹鋼單柄煎鍋 Little Twin Stars湯殼 Little Twin Stars鑊鏟 鍋蓋手握的特別設計可放置廚具，令煮食過程更輕鬆。

TGC x Little Twin Stars系列｜期間限定烹飪工作坊 

為配合TGC x Little Twin Stars聯乘系列，煤氣烹飪中心將舉辦Little Twin Stars期間限定烹飪工作坊，由資深導師Cherol教授Little Twin Stars日式造型便當，以及Little Twin Stars幻彩水晶球蛋糕，課室更會化為Little Twin Stars煮食舞台。這次烹飪課程更可一人報名，二人同行，讓大家像Little Twin Stars般孖公仔上課。

烹飪工作坊一：Little Twin Stars 日式造型便當教室

以日式便當為靈感，學員可以親手製作KikiLala造型飯糰，並加入Little Twin Stars的標誌星星元素。

課程詳情：https://bit.ly/3r84TgB

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烹飪工作坊二：Little Twin Stars 幻彩水晶球蛋糕

喜歡打卡又喜歡甜品的女生不要錯過Little Twin Stars 夢幻水晶球蛋糕，蛋糕本體以Little Twin Stars的夢幻色調為主，外層配上忌廉雲朵及彩色朱古力星星，造型吸睛，令人少女心大爆發。

課程詳情：https://bit.ly/43gCQc9

Little Twin Stars 幻彩水晶球蛋糕 Little Twin Stars 幻彩水晶球蛋糕

TGC x Little Twin Stars系列｜8月限定Little Twin Stars夢幻小廚房 周末玩遊戲送禮

另外，銅鑼灣利舞臺煤氣烹飪中心外中庭位置， 將化成8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房，場內四處均佈滿KikiLala的可愛身影，讓各位粉絲打卡！每逢周末更會舉辦3D小遊戲，免費大派Little Twin Stars限量版禮物，包括Little Twin Stars海綿。

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