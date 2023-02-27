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2023-02-27 19:45:00

可愛性感｜PEACH JOHN聯乘牛奶妹 推出內衣及家居服系列

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可愛性感｜PEACH JOHN聯乘牛奶妹 推出內衣及家居服系列

可愛性感｜PEACH JOHN聯乘牛奶妹 推出內衣及家居服系列

日本內衣品牌PEACH JOHN推出全新2023 SPRING春季系列，以Bright Spring「元気・活力」為主題，推出多款青春性感的內衣、居家服，及各式各樣的身體美容產品。系列加入元氣色調迎接春日到來，藉著明亮色調喚起朝氣，並加入滿滿的繽紛花朵圖案，綻放清新活力風格。

除了多款花漾內衣及居家服，PEACH JOHN今季亦與「不二家milky」(牛奶妹)聯乘商品，帶來多款「不二家milky X PEACH JOHN」甜美可人的內衣及居家服套裝，設計加入milky糖果包裝、經典紅白格仔圖案，及熟悉的牛奶妹Peko牛奶仔Poko圖樣設計，甜美可愛。

即睇PEACH JOHN x 不二家milky 聯乘商品👇🏻👇🏻👇🏻

PJ x Milky Bra Set($380)：如牛奶糖一樣溫和顏色，微微滲透着甜蜜。 PJ x Milky Bralette Set($350)：猶如milky牛奶糖的包裝紙，飾有大蝴蝶結的內衣。 PJ x Milky Bralette Set($350)：猶如milky牛奶糖的包裝紙，飾有大蝴蝶結的內衣。 PJ x Milky Lingerie Set($400)：如圍裙的設計，印有Logo的格仔，充滿活力感又可愛。 PJ x Milky Pajama($500)：粉紅色為牛奶妹Peko、粉藍色為牛奶仔Poko圖樣。睡衣版型鬆身較中性化男女皆宜，設有男女尺碼，可以與另一半在家著情侶裝。 PJ x Milky Pajama($500)：粉紅色為牛奶妹Peko、粉藍色為牛奶仔Poko圖樣。睡衣版型鬆身較中性化男女皆宜，設有男女尺碼，可以與另一半在家著情侶裝。 PJ x Milky Pajama($500)：粉紅色為牛奶妹Peko、粉藍色為牛奶仔Poko圖樣。睡衣版型鬆身較中性化男女皆宜，設有男女尺碼，可以與另一半在家著情侶裝。

品牌更請來日本人氣混血名模藤田Nicole（藤田ニコル）擔任全新代言人，示範多款最新內衣，包括王牌的Push Up Slimming Bra，Push Up同時顯瘦，內衣擁有大量洞口的Q彈罩杯襯墊，能提升胸線，打造圓渾豐滿的胸部。高脇側能收起贅肉，腋下到背部位置都能展現出俐落線條。加上顯瘦效果，360度展現出優美線條、苗條的視覺效果。

另一款無肩帶新品Cover Cleavage Soft Wire Strapless，軟鋼圈設計，穿著更舒適。平口剪裁不易不走光，無需另穿背心打底。而且前幅至背帶全部用上花紋彈性喱士，適合優雅或Casual打扮。

Cover Cleavage Soft Wire Strapless $240 Sheer Make Embroidery Lace Bra $290 Push Up Slimming Bra $280、Shorts $90 Push Up Slimming Bra $280、Shorts $90 Push Up Front Closure Non-wire Bra $280、Shorts $90 Ribbon Strap Satin Cami Set $350
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