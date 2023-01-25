可愛聯乘｜Kiehl's x BT21 minini限定版特效保濕乳霜 送隨身鏡/束髮帶/收納袋/試用裝

踏入2023年，適逢BT21成軍5周年，Kiehl’s 再次與宇宙明星BT21聯乘，以潮萌可愛的「BT21 minini」設計，特別推出兩款限定版BT21 x Kiehl's特效保濕乳霜，更有多款購物禮遇，各位UNISTARS（BT21粉絲匿稱）不要錯過！

BT21 minini 首現身於美容品牌

深受Z世代喜愛的潮萌宇宙明星BT21，以可愛度升級的全新風格「BT21 minini」，現身於Kiehl’s王牌面霜，限定版設計特意以紐約地標為背景，配上可愛禮盒版Kiehl’s紐約旗艦店，令人愛不釋手！特效保濕乳霜不含酒精、香料、色素和Paraben的特效保濕乳霜，適合所有膚質，包括敏感肌，產品中的超級保濕配方由兩大標誌性成份，南極葡萄醣蛋白和優質橄欖油糅合而成，能吸收水份至肌膚，令肌膚保持水份含量於最佳水平，雙重保濕效能，令肌膚水分倍升，並長效保濕鎖水，同時有效加快肌膚表皮屏障修復率。

BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（ BT21 minini 限定版） $340/50ml

瓶蓋集合了可愛的BT21 minini、Kiehl’s Mr.Bones骨頭先生及代表紐約的元素，極具收藏價值。