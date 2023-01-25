可愛聯乘｜Kiehl's x BT21 minini限定版特效保濕乳霜 送隨身鏡/束髮帶/收納袋/試用裝

踏入2023年，適逢BT21成軍5周年，Kiehl’s 再次與宇宙明星BT21聯乘，以潮萌可愛的「BT21 minini」設計，特別推出兩款限定版BT21 x Kiehl's特效保濕乳霜，更有多款購物禮遇，各位UNISTARS（BT21粉絲匿稱）不要錯過！
BT21 minini 首現身於美容品牌
深受Z世代喜愛的潮萌宇宙明星BT21，以可愛度升級的全新風格「BT21 minini」，現身於Kiehl’s王牌面霜，限定版設計特意以紐約地標為背景，配上可愛禮盒版Kiehl’s紐約旗艦店，令人愛不釋手！特效保濕乳霜不含酒精、香料、色素和Paraben的特效保濕乳霜，適合所有膚質，包括敏感肌，產品中的超級保濕配方由兩大標誌性成份，南極葡萄醣蛋白和優質橄欖油糅合而成，能吸收水份至肌膚，令肌膚保持水份含量於最佳水平，雙重保濕效能，令肌膚水分倍升，並長效保濕鎖水，同時有效加快肌膚表皮屏障修復率。
BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini 限定版）$340/50ml
瓶蓋集合了可愛的BT21 minini、Kiehl’s Mr.Bones骨頭先生及代表紐約的元素，極具收藏價值。
BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini 限定版）$610/125ml
以紐約地標為背景，配上BT21 minini圍繞着Kiehl’s旗艦店及可愛禮盒大合照，十分可愛。
購物禮遇 送隨身鏡/束髮帶/收納袋/試用裝
限定版由即日起至2月28日在Kiehl’s全線店舖及網店限定發售，品牌更同步推出購物禮遇，送出隨身鏡、洗臉束髮帶、旅行收納袋及多款旅行試用裝，各位UNISTARS記得入手。
1. 凡購買BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini 限定版）125ml，即可獲贈BT21 | Kiehl's 隨身鏡（BT21 minini 限定版）。
2. 凡購買任何一款BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini 限定版）及其他產品，即可獲贈BT21 | Kiehl's洗臉束髮帶（BT21 minini 限定版）及3件旅行試用裝。
3. 凡購買特效保濕系列3步曲（包括特效保濕潔面啫喱、特效保濕爽膚水及任何一款BT21 | Kiehl's 特效保濕乳霜（BT21 minini 限定版），即可獲贈BT21 | Kiehl's 隨身鏡及洗臉束髮帶（BT21 minini 限定版）及4件旅行試用裝。
4. 凡購物滿$1,080，即可獲贈BT21 | Kiehl's 3-in-1旅行收納袋（BT21 minini 限定版）乙個及5件旅行試用裝。
5. 凡購物滿$1,380，即可獲贈BT21 | Kiehl's 3-in-1旅行收納袋（BT21 minini 限定版）乙個及8件旅行試用裝。
6. 凡購物滿$1,800，即可獲贈BT21 | Kiehl's 3-in-1旅行收納袋（BT21 minini 限定版）乙個及13件旅行試用裝。