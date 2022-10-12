可持續時尚｜蘋果果渣、廢棄膠樽製休閒鞋 為環保出一分力的再生物料

時裝生產約佔全球二氧化碳排放量高達8至10%，令全球缺水危機加劇、環境污染惡化，近年不少時尚品牌紛紛投向可持續發展的懷抱，務求以再生物料減少地球早已超載的負荷。除了廢棄塑膠樽作面料，植物皮革亦不再只限於仙人掌及菠蘿，就連蘋果果渣都可成為人造皮革，絕對是創意與環保兼備。 KIBO 蘋果果渣製純素皮革 蘋果汁飲得多，但原來蘋果汁行業大量榨汁後的植物殘渣，亦可以製成可持續物料，以蘋果皮革做鞋。環保鞋履品牌KIBO推出首個純素皮革Apple Kicks系列，每對鞋只需約15個蘋果的果渣打造，以果渣製成純素皮革物料，擁有比其他植物性皮革更優質的觸感，質感酷似真皮。

Apple Kicks 系列米色配軍藍 $1,380

目前市面有不少植物人造皮革，例如菠蘿和仙人掌皮革，但只有底層是植物提煉，而KIBO使用的蘋果皮革在底層及面層均採用植物材料，皮革的生物基百分比高達三分之二以上。該材料更已獲得美國農業部、美國善待動物組織（PETA）和REACH的審核標準，是100%純素、安全且合乎道德的材料。蘋果皮革鞋的製作過程不單比人造皮革所產生的二氧化碳少3倍，更比製作牛皮革平均少20倍，當中亦無牽涉植物的砍伐與破壞。

除了鞋面以蘋果皮革打造，鞋身其他部分亦以回收物料製作；如回收膠樽、橡膠分別製成鞋帶及鞋底；並以回收發泡膠按照人體工學，製成承託足底部的形狀；鞋墊則用以水松木作表面，天然防菌與防臭，透氣舒適，體現品牌對環保及物料再生的堅持。 為推廣蘋果皮革悠閑鞋，KIBO由即日起於K11 Musea 3樓Mini Park開設Pop-u快閃店，舉行期間限定活動，參加者可一嘗以特別顏料在再生皮革上畫畫，更可加購個人化服務，創造一對屬於自己獨一無二定的再生悠閒鞋，展現慢時尚理念。

極簡休閒鞋 Fullup. 登陸香港 致力推動環保的休閒鞋品牌Fullup.於9月在全球公開發售，品牌的每對鞋採用90%再生物料，相當於10個廢棄塑膠水樽製成，務求以更潔淨、更健康及減少浪費的生產方式，打造出簡約風格的休閒鞋。

為減少塑膠浪費，每對休閒鞋都採用了再生物料：針織鞋面以廢棄的PET塑膠水樽製成的再生聚酯纖維(rPET)所製，這種獲認證的纖維既柔韌又容易清潔，大大延長鞋履壽命；純素絨面皮革增加高透氣度；「FullupLite 360」專利外底不單持久耐用，更可在將來回收。

設計方面，品牌刪減了鞋身的多餘部分，每對休閒鞋只由5個「組件」組成，創造出極簡的流線型輪廓。Fullup.同時利用3D印刷製作鞋模和精密的鐳射切割科技，以最大限度地减少浪費和節約能源；為避免有害化學物質，製作過程更使用植物性油墨、水溶性環保萬能膠。