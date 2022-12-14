可持續科技時尚品牌INNOTIER 獨家專利銀織布料秒殺99%新冠病毒 推全新寢具睡衣/旅行/產品系列

從Staycation熱潮到開關旅遊旺季，無論是何時何地，守護個人健康絕對是生活不可或缺的一環，而殺菌滅毒的防疫科技更變相成為疫後維持健康、保護自己的必需品。以秒殺99%新冠病毒「純銀織入物料線專利技術」可重用口罩聞名的本地可持績科技時尚品牌INNOTIER，鋪陳出新大力進軍生活科技及時尚界，破天荒跨界聯乘老牌五星級酒店朗廷酒店，展示全球首間抗病毒防塵蟎房間及推出全新寢具及睡衣系列，大顯抗疫科技融入可持續時尚，更推出全新抗病毒旅行包，構築精品生活「新常態」的頂級舒適生活，為社會及地球出一分力。

Ionic+™ 獨家專利技術 秒殺 99% 新冠病毒

以無縫設計可重用銀織滅毒口罩暢銷大熱的本地健康科技品牌INNOTIER，高品質和多元化的高科技健康時尚產品揉合美國太空總署(NASA) Ionic+™皇牌抗菌滅毒技術，一秒內即時抑制及殺滅99%可引致COVID-19的SARS-CoV-2 99E新型冠狀病毒，更會透過銀離子抑制細菌病毒增生，榮獲多項國際實驗認證及獎項。配合INNOTIER獨家銀線專利技術以純銀線織入布料，輕薄絲滑材質觸感份外舒適，測試二百次洗滌後殺菌滅毒功能仍然無減，更有效除臭防塵防蟎，從口罩、時裝到旅行用品和寢具系列，全方位為港人生活提供最佳保護和時尚感。