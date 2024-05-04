台中旅遊景點推介｜自行車文化探索館 樓高三層 必睇8大展覽區 VR單車體驗＋罕見古董單車

台中旅遊景點推介｜自行車文化探索館 樓高三層 必睇8大展覽區 VR單車體驗＋罕見古董⾃⾏⾞

全世界有不少單車友善的地區，城市規劃中不乏單車線，共享單車遍布每個街角，便利之餘亦為城市增添一份文藝感，而台灣當地就滿足晒以上眾多條件，遊客可以隨時體驗他們的YouBike微笑單車，貼地感受台灣人的日常。如果對單車這項運動有興趣，台中科學園區有一幢以單車為主題的「自行車文化探索館」，展館透過科技與工藝美學，由19世紀開始講起，帶大家跨越單車的前世今生，不論是單車迷或親子旅遊去台灣，都值得花時間去參觀。



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，自行車文化探索館

獨特建築打卡遊 自行車文化探索館在於2020年七⽉正式對外開放，建築樓高三層，以單車的工藝發展為首，設計出8個專題展覽，展覽環環相扣，由淺入深，更有VR單車體驗，有得睇有得玩！未睇展之前先睇建築，整幢純白色的建築物充滿設計巧思，以獨特的圓弧造型加上流線形設計，象徵單車的速度和自由，滿滿太空科技感，吸引不少潮人在門外打卡！此外館內更設提供輕食的咖啡店和設計商店，設施非常完善。



睇罕見古董單車 專題展覽方面，有展示單車科技的「科學奧秘」；講解越野單車的「山林騎跡」；能與職業單車選手合照的「競賽殿堂」等，最令人深刻的是「時光走廊」，遊客將穿梭其中，欣賞百年典藏的單車款式，當中包括早期的單車雛形、在1817年由德國公爵Baron Carl von Drais所發明的代步工具「跑步機」，罕見之餘令人大開眼界！