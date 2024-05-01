台中旅遊｜台中奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」5大亮點 日本星野集團旗下台灣最貴飯店

總有些朋友對特定的酒店品牌情有獨鍾，而來自日本的星野集團的旗下品牌「虹夕諾雅」主打奢華優質的住宿體驗，相信不少人的Bucket List中都一定有他們的位置。這次就帶大家飛到台中溫泉勝地谷關，以每晚近$30000台幣的奢華價錢豪住一晚由星野集團打造，全台最貴的溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，到底值得與否？貧窮是否限制想像？下文立即為大家詳細介紹！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、星宇航空、虹夕諾雅 谷關

亮點1.複式設計房型＋私人溫泉

「虹夕諾雅 谷關」合共有五款房型，全館49間客房內均設私人半露天溫泉浴池，入住後可以獨享來自谷關深山內的天然溫泉水，私隱度高。今次記者試住的是「水明」套房，最多可供2人入住，818呎的房間以複式設計，劃分成上下兩層，一層為客廳、臥室、洗手間，一層則是浴室及溫泉浴池，配上全景落地大玻璃窗，面向綠意盎然的山景，不論是採光、景觀和空間感都是一流體驗。