台中旅遊｜台中奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」5大亮點 日本星野集團旗下台灣最貴飯店

總有些朋友對特定的酒店品牌情有獨鍾，而來自日本的星野集團的旗下品牌「虹夕諾雅」主打奢華優質的住宿體驗，相信不少人的Bucket List中都一定有他們的位置。這次就帶大家飛到台中溫泉勝地谷關，以每晚近$30000台幣的奢華價錢豪住一晚由星野集團打造，全台最貴的溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，到底值得與否？貧窮是否限制想像？下文立即為大家詳細介紹！
文：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、星宇航空、虹夕諾雅 谷關
亮點1.複式設計房型＋私人溫泉
「虹夕諾雅 谷關」合共有五款房型，全館49間客房內均設私人半露天溫泉浴池，入住後可以獨享來自谷關深山內的天然溫泉水，私隱度高。今次記者試住的是「水明」套房，最多可供2人入住，818呎的房間以複式設計，劃分成上下兩層，一層為客廳、臥室、洗手間，一層則是浴室及溫泉浴池，配上全景落地大玻璃窗，面向綠意盎然的山景，不論是採光、景觀和空間感都是一流體驗。
亮點2.大眾溫泉浴場
話明是溫泉度假村，最令人期待的一定是日式大眾溫泉浴場！溫泉用來自台灣雪山山脈的谷關溫泉泉水，泉質為碳酸氫鹽泉，有「美肌之湯」的美譽，無色無味，住客可以泡在溫泉中靜靜舒展身心。大眾溫泉浴場分成男女浴場，內分成室內和露天溫泉，結合當地的自然環境，有在森林間浸溫泉的悠閒舒暢感覺。
亮點3.水之庭園
飯店地理位置優越，被群山包圍，不單蘊藏天然溫泉涌水，更坐擁豐富植物資源。住客可參與免費的「草花散策」，在庭園中散步，欣賞松樹、台灣杉木與季節花卉，側耳傾聽山風、流水、蟲鳴的聲音，最後在隨意西式涼亭或池邊躺臥，享受度假心情。
亮點4.庭景餐廳歎精緻美味
預訂住宿時除了揀選心水房間，大家亦可揀選包含早晚餐的基本住宿專案，體驗正宗日式奢華風格的「一泊二食」。飯店餐廳位置於水之庭院旁邊，跟房間設計如出一轍，落地大窗將庭園光影盡收眼底。食物方面，晚餐為日式會席料理，9道菜式融合台灣和日本料理，用料矜貴，食材包羅魚子醬、海膽、和牛等，菜式按季節而改動。推介和牛藥膳鍋，和牛軟嫩，湯頭甘甜，令人回味無窮。
亮點5.VIP超貼心服務
總結整個住宿體驗，一句講晒：住過番尋味！由踏入酒店一刻起就感受到VIP級超貼心服務，住客會先被安排坐在圖書閱覽室歎住特飲辦理入住，而行李將由職員直送到房。然後就會有專人簡單導覽飯店及房間設施，並安排好熱茶與和菓子，讓大家正式展開這趟難忘之旅。全程職員都為住客做到賓至如歸的服務態度，講解細心，就連check-out當日都會由專人協助將行李搬到酒店大堂。即使價錢絕非便宜，但是記者體驗入住了一晚過後都成為品牌粉絲，決心儲錢下次再住過！
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