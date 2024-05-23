台中美食懶人包｜盤點6間人氣早餐店 溫體牛漢堡/古早味蛋餅/爆餡芝士黑吐司

「食」向來都台灣旅遊重點行程之一，除了去夜市外，不少人都要特意早起，朝聖台灣早餐店。以下為大家介紹6間台中人氣早餐店，有齊溫體牛漢堡、古早味蛋餅、爆餡芝士黑吐司等不同類型，去台中旅遊必食！

春丸餐包製作所於𝟸𝟶𝟷𝟻年創業，將日本コッペパン以「餐包」命名，是台灣首家日式餐包專賣店。有接近30多種口味可以選擇，甜鹹均備。夏天更推出限定的愛文芒果卡士達乳酪餐包，以清爽的奶油乳酪搭襯芒果、芒果卡士達與芒果果醬，芒果控一定不能錯過！

Bagel控請注意！模範貝果可說是台中人氣貝果店之一，已創立超過8年。堅持無油、減糖及少鹽配方，除了基本的原味、蜂蜜、藍莓芝士外，更有期間限定的特別口味，如艾草菜脯鹹豬肉栗子鹹蛋黃、艾草紅豆珍珠麻糬等，非常值得一試！

來到台灣當然要吃蛋餅，蘇媽媽蛋餅主打傳統古早味粉漿蛋餅，口感較為厚實。其中九層塔蛋餅為招牌菜式，另有粟米、煙肉、薯餅起司雪花豬蛋餅等經典口味。她更會開發創新口味，如炒泡麵蛋餅、玉筍蛋餅、青蒜鴨賞蛋餅等等。

肉蛋吐司紅茶牛奶主打碳烤招牌肉蛋吐司。必點肉蛋超值餐(NT$75)，有齊肉蛋吐司、薯條與紅茶，換招牌紅茶牛奶另加NT$30。吐司以炭火烤製而成，配上口感像玉子燒的厚蛋及肉排，再塗抹上一層薄薄的美乃滋，令人忍不住一口接一口！

喜歡浮誇系早餐的你一定要來這間！魚吃土主打一系手作三文治，以邪惡爆餡的叛餡芋泥及爆漿芝士而聞名。全部吐司三文治只需加台幣10元即可加配芝士，一大早就可以吃到超邪惡的芝士料理。店內另有鐵板麵、酥皮蛋餅等經典台式早餐供大家選擇，保證有一款啱你心水！

台中早餐｜主觀廚房 (IG@subjectivetaste_126)

早餐想吃漢堡及牛排的你，一定不能錯過「主觀廚房.subjective taste」！它們首創台灣牛漢堡，使用台灣溫體牛製成各種漢堡，溫體牛沒有經過冷藏或冷凍的保存或運送，因此肉質非常鮮嫩，味道亦較一般牛肉為香甜。

店內有超多品項任君選擇，包括歐霸牛肉堡、墨西哥辣牛肉堡、花森糖牛肉堡、經典牛肉起司堡等。另有小漢堡，小鳥胃女生必食！

地址：台中市西區公正路126號

營業時間：

平日 11:30-16:00；17:30-20:30

假日 11:00-16:00；17:00-21:00