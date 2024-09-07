台中親子遊｜飛牛牧場2日1夜 好玩牧場體驗！舞牛森度假飯店 大草原＋動物農莊

如果一家大小去台灣旅行，想讓小朋友感受大自然和親親動物，推介大家去位於台中的飛牛牧場！飛牛牧場不但有一大片綠油油的大草原，更有各種友好的可愛動物、一系列好玩的工作坊體驗等，加上最新裝修好的舞牛森度假飯店及驚喜美食，親子遊啱晒！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、飛牛牧場

舞牛森度假飯店

來到飛牛牧場，可以選擇旗下最新住宿－舞牛森度假飯店，住宿設有6款房型，最多可以4人同時入住，設計融合自然環境，「無印風」的設計乾淨企理，窗外風景仿如瑞士山區小鎮。今次入住的是「山采 雙人房」，房內有2張單人床、乾濕分離的浴室、TOTO免治馬桶、SONY 55吋4K電視等設施，配套絕對不輸市區酒店，房內Mini Bar可以隨意享用，住得滿意又舒適！餐飲選擇方面，設於酒店大堂的「森饗廳」提供全天候餐飲服務，早午晚三餐都可以在此用餐，早餐可選台式或西式，份量十足；晚餐則運用台灣食材並揉合西式烹調手法，擺盤精緻，味道有水準。