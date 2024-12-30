台北好去處｜台北鐵道迷樂園 臺灣博物館鐵道部 打卡位逐個睇！

香港有很多鐵道迷，每逢港鐵有新線通車，例必逼爆頭班車！原來，台北有個過百年歷史古蹟的鐵路博物館——「國立臺灣博物館鐵道部」，位置就在台北車站附近。日治時代紅磚洋式建築，台灣經典電影《牯嶺街少年殺人事件》都曾在此取景。園內除展出鐵道文物，還有仿真木造車站、1:1列車車廂、兒童教育區、食堂和紀念品店，打卡位眾多。不但是火車迷的樂園，更是網美與親子遊的熱選，即睇園內Check point！

「臺灣博物館鐵道部」坐落捷運北門站旁邊，始建於日治時期1918年，原有近40棟建築，目前尚餘10棟。歷經16年修復，2020年始開放參觀。由戰時指揮中心、工務室、電源室、食堂等6座國定古蹟組成，其中圓弧造型的「鐵道部本廳舍」，由當時臺灣總督府的技師森山松之助設計，英國安妮復興（Queen Anne Revival）樣式，下磚上木的半木構造，採用大量阿里山檜木打造。大廳有台灣少見的橢圓形天花，上有精緻雕花裝飾，華麗如電影場景。

八角形男廁

廳舍後面有另一焦點建築「八角樓」，原為昔日鐵道部的男廁，傘形建築內部只靠八角柱支撐，還有8座小便斗圍繞柱身，因為昔日職員以男性為主，因此只設置男廁。

網美打卡復古場景

園內設有4個主題展間，展出珍貴的鐵道文物，包括車頭銘牌、台灣第一張火車票「龍馬郵票」等等。還有大量網美打卡場景，重現昔日木造火車站的售票亭、候車室與車廂等，甚至將真實的莒光號車廂搬進館中。