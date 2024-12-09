台北旅遊好去處｜台北近郊 北海岸話題打卡點4選 必去沒有名字的咖啡店

位於臺灣本島最北端的「石門」，距離台北市中心約90分鐘車程，沿住北海岸線遊走，一路風景秀麗，天然奇景打卡位眾多，一直是台北人週休小旅行的熱門選擇，即睇4大話題打卡點。



文、圖：戴保倫 跳石公車亭：台灣最美公車站 淡金公路跳石海岸上，有一個尋常不過的鄉郊公車站——「跳石公車亭」。因為緊鄰海岸，閩式紅瓦頂房舍設計的公車亭，配上背後無邊無際的蔚藍大海，媲美日本下灘站，被網友形容是「台灣最美公車站」，成為網美必遊的打卡熱點。

沒有名字的咖啡店：最佳打卡位 就在跳石公車亭對面馬路，有間同樣人氣的海景咖啡廳，沒有店名，門口豎着彩色繽紛的衝浪板，上面寫着「Cafe」一字。供應咖啡、簡餐和手工甜點，重點是2樓的戶外座位，能舒舒服服、無遮無擋地眺望跳石車站，以及]壯麗海景，堪稱最佳取景位置。

富貴角燈塔：台灣最北端 離開跳石，轉往20分鐘車程的富貴角，除了每年3至5月的綠石槽奇景，最著名就是座落富貴岬角盡頭的「富貴角燈塔」，乃台灣本島最北端的燈塔，1897年落成，塔身高14.3公尺，原為八角形鐵造，二次世界大戰毀損後，改建成現在的八角形混凝土塔身，黑白相間的外型異常搶眼，面朝洶湧大海，卻出奇地感覺浪漫。

老梅迷宮：石門麥田圈 富貴角燈塔附近，還隱藏另一石門打卡秘境——「老梅迷宮」。隱身富貴角園區內，以紅磚

堆砌而成的圓陣型迷宮，面積不大，難度也不高，因為座落一片綠茵草坪中央，充滿神秘

感，加上斑駁懷舊的牆身，像極外星文明遺跡麥田圈，意外成為北海岸的打卡秘境。 Info

跳石公車亭

地點：新北市金山區北部濱海公路



金山跳石沒有名字的咖啡店

地址：新北市金山區永興里跳石4號

交通：淡水捷運站轉乘862公車，於「跳石站」下車即達。



富貴角燈塔

地址：新北市石門區富基里（2號省道25公里處)



老梅迷宮

地址：新北市石門區楓林路27號(富貴角公園內)

交通：淡水捷運站，轉乘716、716公車，於「富貴角燈塔站」下車，步行約15分