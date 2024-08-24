台北旅遊好去處｜挑戰網美登山路線：台北金面山 5星大岩壁路線/360度美景剪刀石

行山強身健體，但打卡也很重要，位於台北內湖區的「金面山」，正是台灣著名的網美登山路線。 坐落市中心，交通方便。僅有海拔258公尺高，最快1小時即可登頂！途中會經過一段坡度高達70度、幾乎垂直的「大岩壁」，需用手攀爬，極具挑戰性。而山頂也怪石嶙峋、風景優美，其中網美打卡熱點「剪刀石」，更可看到台北101，以至松山機場美景，難怪IG洗版！

「金面山」屬於五指山系的西南稜，因岩中含有石英，陽光照射下閃閃發光而得名。山上設有多條登山步道，難度不一，這次選最熱門但難度最高的「大岩壁路線」，來回最快2小時完成。請依據個人體能選擇合適路線，而且務必穿着保適的登山鞋，及配備手套，切記量力而為。

垂直 70 度大岩壁

乘捷運文湖線至「西湖站」即達，登山口藏身內湖住宅區的一條小巷內，頭30分鐘都是林蔭石階路，沿途有明確指示，只要跟着往「大岩壁」或「論劍亭」的方向走便可。穿過密林，即見金黃色的大岩壁嚇然矗立眼前！

整個「大岩壁」直徑超過100公尺，坡度高達70度，幾近垂直，陡峭得嚇人！幸好沿途築有繩索協助，也有明確的落腳位，只要小心翼翼、手腳並用攀爬便可，刺激但沒想像中可怕！不過因為實在太斜，部分落腳位僅容一人側身通過，加上全身肌肉緊張，故此爬得汗流浹背！