台北旅遊好去處｜挑戰網美登山路線：台北金面山 5星大岩壁路線/360度美景剪刀石

行山強身健體，但打卡也很重要，位於台北內湖區的「金面山」，正是台灣著名的網美登山路線。 坐落市中心，交通方便。僅有海拔258公尺高，最快1小時即可登頂！途中會經過一段坡度高達70度、幾乎垂直的「大岩壁」，需用手攀爬，極具挑戰性。而山頂也怪石嶙峋、風景優美，其中網美打卡熱點「剪刀石」，更可看到台北101，以至松山機場美景，難怪IG洗版！
文、圖：戴保倫
5★大岩壁路線
「金面山」屬於五指山系的西南稜，因岩中含有石英，陽光照射下閃閃發光而得名。山上設有多條登山步道，難度不一，這次選最熱門但難度最高的「大岩壁路線」，來回最快2小時完成。請依據個人體能選擇合適路線，而且務必穿着保適的登山鞋，及配備手套，切記量力而為。
垂直70度大岩壁
乘捷運文湖線至「西湖站」即達，登山口藏身內湖住宅區的一條小巷內，頭30分鐘都是林蔭石階路，沿途有明確指示，只要跟着往「大岩壁」或「論劍亭」的方向走便可。穿過密林，即見金黃色的大岩壁嚇然矗立眼前！
整個「大岩壁」直徑超過100公尺，坡度高達70度，幾近垂直，陡峭得嚇人！幸好沿途築有繩索協助，也有明確的落腳位，只要小心翼翼、手腳並用攀爬便可，刺激但沒想像中可怕！不過因為實在太斜，部分落腳位僅容一人側身通過，加上全身肌肉緊張，故此爬得汗流浹背！
360度美景剪刀石
幾經辛苦爬了30分鐘，終終抵達標高258公尺的山頂，放眼巨岩錯落、氣勢磅礡，其中最大塊的「剪刀石」，因兩岩像鳥嘴般尖銳、交疊如剪刀而得名，乃IG網美的打卡熱點。360度美景盡入眼簾，東望內湖大埤、北眺碧山巖山陵、西瞰基隆河、南則飽覽松山機場、台北101等市景。現場人人忘於打卡，或躺或臥，擺出不同姿勢，山上更是清風送爽，一洗剛才登山的勞累！