台北旅遊好去處｜盤點亞洲最大「誠品生活新店」 即睇4大看點！

這邊廂信義誠品熄燈讓人無限惋惜；哪邊廂全台最大誠品旗艦店，剛於新北市的新店盛大開幕。選址新店最大百貨商場新店裕隆城，面積超過67萬平方呎，佔據商場5個樓層，網羅250個品牌，更請來建築師蕭博文、景觀設計師吳書原，聯同視覺藝術家鄒駿昇，打造成立體的閱讀空間，不僅是全台最大，更是亞洲最大誠品旗艦店。打卡位眾多，即睇4大看點！ 文、圖：戴保倫

看點 1.打卡式 華麗裝潢 建築師蕭博文以19世紀歐洲的中央車站為靈感，運用一連串12米高的巨型圓拱，打造成穿透感的朝聖之道，氣勢磅礡。挑高30米的天井通透明亮，地下大堂還有知名藝術家黃本蕊創作、10米高的「太極尼尼」巨型兔子裝置，打卡度滿分。

看點 2. 誠品黑卡員員秘店 4樓書店擁有50公尺長的「閱讀大道」貫穿，還有全台最大、只招待誠品黑卡會員的餐飲閱讀專區「eslite premium」，內有一整面精選書牆供自由取閱，原木色調裝潢，連結戶外「野花園」露台的靜謐空間，可眺望商場旁邊的綠湖公園，天氣好時甚至可眺望台北101。

看點 3. 露營椅主題咖啡店 台灣著名咖啡品牌「CAFE!N」，聯乘韓國知名露營椅品牌Helinox的咖啡店。將露營風注入Cafe，可以坐住Helinox經典的輕量露營椅Chair One歎啡，份外relax。現場更提供多款限定甜點，還有獨家限定產品發售。