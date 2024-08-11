台北旅遊好去處｜親子遊必玩 台北3大溜滑梯 免費入場！7米滑草場 + 20米高速石梯

提起親子旅遊，總會想起沖繩的特色公園，其實鄰近的台北，都有許多好玩的公園，以下精選台北3大人氣園，就擁有超長溜滑梯、滾輪滑梯、滑草場等，好玩刺激程度媲美沖繩！面積偌大、遊具又多，最重要是完全免費，小朋友可以盡情放電、擁抱自然，家長至開心！

文、圖：戴保倫

十三行文化公園：7 米滑草場 + 20米高速石梯

淡水附近的八里，有一個在台灣媽媽界超有名的公園——「八里十三行文化公園」。皆因擁有一道7米高的滑草斜坡，以及20公尺長的高速磨石子溜滑梯，刺激程度媲美沖繩！公園面積廣闊，設施完備，擁有大片青草地和湖岸步道，小朋友可盡情奔跑、放電。還有滑索、鞦韆、搖搖板等各式遊具，加上有無敵大海景做背景，打卡度爆燈！