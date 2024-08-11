台北旅遊好去處｜親子遊必玩 台北3大溜滑梯 免費入場！7米滑草場 + 20米高速石梯

提起親子旅遊，總會想起沖繩的特色公園，其實鄰近的台北，都有許多好玩的公園，以下精選台北3大人氣園，就擁有超長溜滑梯、滾輪滑梯、滑草場等，好玩刺激程度媲美沖繩！面積偌大、遊具又多，最重要是完全免費，小朋友可以盡情放電、擁抱自然，家長至開心！
文、圖：戴保倫
十三行文化公園：7米滑草場 + 20米高速石梯
淡水附近的八里，有一個在台灣媽媽界超有名的公園——「八里十三行文化公園」。皆因擁有一道7米高的滑草斜坡，以及20公尺長的高速磨石子溜滑梯，刺激程度媲美沖繩！公園面積廣闊，設施完備，擁有大片青草地和湖岸步道，小朋友可盡情奔跑、放電。還有滑索、鞦韆、搖搖板等各式遊具，加上有無敵大海景做背景，打卡度爆燈！
八里商港公園：鯨魚溜滑梯
就在十三行文化公園附近，還有全臺首座地景無障礙公園——「八里商港公園」，焦點是鯨魚造型的大遊具，幾米風造型不止可愛，鯨魚身上還藏有磨石子溜滑梯，以及兒童攀岩牆。旁邊還有各式海洋風主題的共融遊具，像互動式盪鞦韆、蹺蹺板、旋轉盤等等，連幼兒都適合玩！
風禾公園：50米滾輪滑梯
遠一點，走到桃園市中心，佔地4.8公頃的「風禾公園」，結合生態的大型休憩公園，園內一共有7座滑梯之多，焦點是特別從日本引進，20米高、50米長的滾輪溜滑梯，乃北台灣最長的滾輪溜滑梯，利用地形落差製造疾速下墜，刺激感強如過山車！另有6座磨石子滑梯、極具設計感的鞦韆及平衡木等遊具，園內綠樹成蔭，更展出多件漂流木造的藝術作品，打卡位多，不時有 兒童藝術表演或市集舉行，儼如兒童公園！
Info
八里十三行文化公園
地址：新北市八里區挖子尾街111號
交通：捷運淡水線「關渡站」，轉乘紅13公車，至「十三行文化公園站」。
八里商港公園
地址：新北市八里區商港一路與商港八路交岔口
交通：捷運淡水線「關渡站」，轉乘紅22或紅13公車，至「八里區公所站」。
風禾公園
地址：桃園市桃園區慈文路688號
交通：台北捷運「市政府站」，轉乘桃園客運9005號，至「吉安街口站」。