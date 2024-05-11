熱門搜尋:
母親節2024 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-11 10:00:00

台北旅遊｜佛系版Teamlab 台北世界宗教博物館 5大打卡位！

分享：
台北旅遊｜佛系版Teamlab 台北世界宗教博物館 5大打卡位！

台北旅遊｜佛系版Teamlab 台北世界宗教博物館 5大打卡位！

台北永和區，有間專門介紹世界宗教的博物館。沒有《周處除三害》中的說教，雖以宗教為題，卻一點也不悶、出奇地有趣。由美國知名博物館設計公司RAA打造，講生命、講信仰，儼如Teamlab般的沉浸式場境，充滿禪意，打卡度爆燈，即睇打卡位！

文、圖：戴保倫

2001年開館，位於一棟商業大樓內，佔地兩層，面積超過85,000平方呎，分為常設展區、主題特展區及兒童館。以介紹世界各地不同信仰為目的，包含佛教、基督教、伊斯蘭教、印度教等八大宗教，再加上古埃及、馬雅兩大古文明。

金色大廳，地板印有12星座符號，頭頂的藍色圓球象徵浩瀚宇宙的金色蒼穹。 館內展出10座世界著名宗教建築模型，包括印尼的婆羅浮屠。

1.生命水幕牆

步入展區，首先看到一堵「水幕牆」，伸手可碰的流水淙淙，加上潺潺水聲，象徵生命泉源，洗滌心靈。接着是63公尺長的朝聖步道，一邊是世界不同民族的朝聖者人像；一邊則是成排石柱，投影着無數關於生命的疑問。

2.球形影像廳

走至中央大廳的「虛擬聖境」，展出10座世界著名宗教建築模型，包括印尼的婆羅浮屠、日本的伊勢神宮等，全部按1/301/50比例縮小，維妙維肖。6樓與7樓之間，還有一巨形球體，其實是弧形影像廳「華嚴世界」，放映講述自然生命的環形映象，效果震撼。

展館入口的「水幕牆」，象徵生命泉源，給你洗滌心靈。 球體影像廳「華嚴世界」，放映講述自然生命的環形映象。

3.顛倒山水畫

重頭戲是7樓特展《山海天人：我在自然裡》，分為山、海、天三大主題，透過虛擬光影，呈現山的稜線、海的波濤與天的飄渺，講述人與自然的關係。「靜觀山川」，翠綠山脈帷幕下滿地落葉，還有軟綿綿的石頭，宛如顛倒天地的山水畫，充滿詩意又超現實，很多參觀者索性躺下來欣賞。

「靜觀山川」，翠綠山脈帷幕下是滿地落葉，宛如顛倒天地的山水畫。

「靜觀山川」，翠綠山脈帷幕下是滿地落葉，宛如顛倒天地的山水畫。

4.無盡之路

而「靜夜之路」，則是一條暗黑的廊道，兩旁是鏡面，天花印滿一串串流水般的句字，被鏡面折射成無窮無盡，寓意深長。

5.浪中鞦韆

最後來到「潛行海洋」，堪稱全館最IGable的造境，地板和牆身投影着海浪潮水，坐上鞦韆，隨着潮起潮落盪漾，傾聽潮水浪聲，真正沉浸式體驗，讓生活中的煩惱瞬間忘掉，心靈也沉靜下來，差點忘記打卡。

Ad Block
特展《山海天人》，牆身投影着海浪潮水，隨着浪聲盪鞦韆，堪稱全館最IGable的造境。 「靜夜之路」，天花印滿一串串句字，被鏡面折射成無窮無盡。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受