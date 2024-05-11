台北旅遊｜佛系版Teamlab 台北世界宗教博物館 5大打卡位！

台北永和區，有間專門介紹世界宗教的博物館。沒有《周處除三害》中的說教，雖以宗教為題，卻一點也不悶、出奇地有趣。由美國知名博物館設計公司RAA打造，講生命、講信仰，儼如Teamlab般的沉浸式場境，充滿禪意，打卡度爆燈，即睇打卡位！ 文、圖：戴保倫 2001年開館，位於一棟商業大樓內，佔地兩層，面積超過85,000平方呎，分為常設展區、主題特展區及兒童館。以介紹世界各地不同信仰為目的，包含佛教、基督教、伊斯蘭教、印度教等八大宗教，再加上古埃及、馬雅兩大古文明。

1. 生命水幕牆 步入展區，首先看到一堵「水幕牆」，伸手可碰的流水淙淙，加上潺潺水聲，象徵生命泉源，洗滌心靈。接着是63公尺長的朝聖步道，一邊是世界不同民族的朝聖者人像；一邊則是成排石柱，投影着無數關於生命的疑問。 2. 球形影像廳 走至中央大廳的「虛擬聖境」，展出10座世界著名宗教建築模型，包括印尼的婆羅浮屠、日本的伊勢神宮等，全部按1/30或1/50比例縮小，維妙維肖。6樓與7樓之間，還有一巨形球體，其實是弧形影像廳「華嚴世界」，放映講述自然生命的環形映象，效果震撼。

3. 顛倒山水畫 重頭戲是7樓特展《山海天人：我在自然裡》，分為山、海、天三大主題，透過虛擬光影，呈現山的稜線、海的波濤與天的飄渺，講述人與自然的關係。「靜觀山川」，翠綠山脈帷幕下滿地落葉，還有軟綿綿的石頭，宛如顛倒天地的山水畫，充滿詩意又超現實，很多參觀者索性躺下來欣賞。