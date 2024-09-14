台北旅遊｜台北市中心2大最美星巴克 藏身古蹟/酒店內 必試限定「氮氣系列」

台灣人對星巴克的寵愛，幾近瘋狂，甚至愛到變成打卡點。事實上，全台各地有不少特色STARBUCKS，有些設於古蹟中、有主題佈置、附送無敵美景等等各適其適，明年更會在誠品信義店舊址，開設全球最大星巴克旗艦店。即睇台北市中心，2間最美星巴克！

文、圖：戴保倫

保安門市 古蹟星巴克

座落大稻埕保安街口，1929年落成的老洋樓，原為日治時期富商、綽號鳳梨罐頭大王的「葉金塗宅邸」。華麗的巴洛克式紅磚建築，擁有立體浮雕與花草紋飾，4根愛奧尼克式柱子間的廚窗，現在印着大大的美人魚女神LOGO。