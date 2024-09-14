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2024-09-14 14:00:05

台北旅遊｜台北市中心2大最美星巴克 藏身古蹟/酒店內 必試限定「氮氣系列」

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台北旅遊｜台北市中心2大最美星巴克 藏身古蹟/酒店內 必試限定「氮氣系列」

台北旅遊｜台北市中心2大最美星巴克 藏身古蹟/酒店內 必試限定「氮氣系列」

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台灣人對星巴克的寵愛，幾近瘋狂，甚至愛到變成打卡點。事實上，全台各地有不少特色STARBUCKS，有些設於古蹟中、有主題佈置、附送無敵美景等等各適其適，明年更會在誠品信義店舊址，開設全球最大星巴克旗艦店。即睇台北市中心，2間最美星巴克！

文、圖：戴保倫

保安門市 古蹟星巴克

座落大稻埕保安街口，1929年落成的老洋樓，原為日治時期富商、綽號鳳梨罐頭大王的「葉金塗宅邸」。華麗的巴洛克式紅磚建築，擁有立體浮雕與花草紋飾，4根愛奧尼克式柱子間的廚窗，現在印着大大的美人魚女神LOGO。

穿越時空老洋樓

內裝仍保留原來格局，挑高的圓拱結構、紅磚縷雕拱形窗台、磨石子地板等都原樣重現，配以復古家具和吊燈，優雅又華麗，彷彿穿越時空。打卡之餘，店內還有大量台灣限定星巴克精品，包括星巴克限定的台灣古早買餸籃「茄芷袋」。

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華麗的巴洛克式紅磚建築，座落車水馬龍的大稻埕老街，見證台北變遷。 內裝仍保留原來格局，配以復古家具，典雅又華麗，彷彿穿越時空。 建築外圍有拱形走廊環繞，連綿不斷的紅磚柱，仍一大打卡位。 台灣星巴克限定「茄芷袋」，即是台版「紅白籃」。NT$480

時代寓所門市 酒店星巴克

全台第一家、也是唯一設於酒店範圍內的Starbucks，位於Hilton集團旗下最新Hip hotel「台北時代寓所」 內。裝潢時尚有型，擁有樓底挑高，焦點的大理石中島吧檯，搭配黃銅弧形線條裝飾，感覺高貴。另一邊落地大窗，則將綠意與陽光帶進室內，牆面還掛有在地藝術家，以真實咖啡樹枝打造的立體藝術植栽。

特別供應「氮氣系列」飲品、新鮮現烤麵包，同時提供啤酒、紅白酒及氣泡酒飲料，將咖啡香、酒香、麵包香，融合室內氛圍，令呼吸也有貴氣！

星巴克「保安門市」
地址： 台北市大同區保安街11號
交通：捷運「大橋頭站」2號出口，步行約8分鐘。

星巴克「時代寓所門市」
地址：台北市中正區林森南路7-1號
交通：捷運「善導寺站」3號出口，步行約1分鐘。

樓底挑高，大理石中島吧檯，搭配黃銅弧形線條裝飾，極搶眼。 店內設有偌大的精品專櫃，有售台灣限定的星巴克系列。 另一邊牆面掛有在地藝術家，以真實咖啡樹枝打造的立體藝術植栽。 每日早上7~9點半為住客專用，可包場吃早餐之餘，更有折扣優惠。

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