台北旅遊｜台北必到特色咖啡店 亞洲50大咖啡館新力作/高空咖啡/深夜Cafe

台灣的咖啡文化普及，作為國際咖啡界的耀眼新星，得益於當地咖啡文化底蘊及優質的咖啡豆產業。光是台北市內林立的咖啡店，幾乎每兩步就有一間，去旅行時怎可錯過去體驗一杯好啡的機會！今次帶大家到台北三間風格迥異的人氣咖啡店，體驗台北咖啡店的多樣性。 圖文：Rosina 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處

Fika Fika SHIU XIANG 亞洲 50 大咖啡館新力作 由北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌打造的「Fika Fika SHIU XIANG(秀香)」，於2024年伊通公園旁開業，以更精緻的客製化服務與空間美學，開啟精品咖啡新篇章。為跳脫主店標誌性的北歐明亮風格，新店請來日本建築師中嶋俊樹打造出沉穩時尚的基調，店內設計以深色木質調搭配金屬元素，並請來老師傅手工打磨鐵花窗，展現充滿復古感的在地美學空間設計，營造出沉靜穩重的氛圍。這裡與主店最大不同之處，便是主打手沖精品咖啡客製，專業咖啡師將會一對一客製需求。推薦到店內點「咖啡奏鳴曲」，客人可按喜好挑選2至3款不同風味咖啡組合，組成專屬個人口味的咖啡樂章。透過不同咖啡豆的搭配，創造出層次豐富、獨一無二的咖啡體驗。店內供應的戚風蛋糕選用本地龍眼蜜，入口蓬鬆，淡淡蜂蜜清香，與醇香的咖啡一起食用十分配搭。 Fika Fika SHIU XIANG(秀香) 時間：10:00-17:30 地址：台北市伊通街38號

天空興波 高空咖啡店 位於台北101的88樓的天空興波，由世界冠軍咖啡師、興波咖啡創辦人吳則霖主理。店內以天空之城為主題，大面積的落地窗將自然光引入，整個空間明亮通透，擁有能俯瞰台北城市全景的絕佳景觀，通過充滿詩意夢幻的室內設計及綠意佈置，打造出猶如置身雲端的休憩空間。天空興波除了高品質的手沖咖啡外，亦供應多款咖啡特調及輕食，當中必試吳則霖曾於世界咖啡調酒大賽獲獎的三款作品「斜陽」、「晨霧」及「暗夜」，當中「暗夜」將濃縮咖啡融合伏特加及咖啡利口酒中，香甜醇厚，相當驚豔。 天空興波 時間：10:00-20:00 地址：台北市信義區信義路五段7號88樓(台北101內)

SAND COFFEE 夜貓聚腳點 信義區吳興街角的SAND COFFEE，每當夜幕低垂，這間店以昏黃的燈光點亮街角，是不少夜貓咖啡迷最愛的聚腳點。咖啡廳老闆Richard與Yen花心機改造Yen外公的老房子，打造出一個溫馨又有格調的室內空間。每當昏暗的燈光亮起，咖啡店內營造出慵懶而浪漫的氛圍，走進咖啡店內便有種復古電影感。這裡的飲品與甜點同樣令人驚艷，推薦紫蘇氣泡咖啡，入口清爽，帶有紫蘇的清新香氣；而地瓜布朗尼亦是甜食控必試單品，濕潤綿密的口感中帶著地瓜的自然香甜，甜而不膩，完美搭配咖啡的醇厚。 SAND COFFEE 時間：14:00-23:00周一二公休 地址：台北市信義區吳興街156巷40弄4號