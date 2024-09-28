台北旅遊｜台北書本浴！不只是圖書館3大看點 巨型書池/戶外花園/弧形閣讀室

台灣人愛書，愛到想要泡一個書本浴！台北「松山文創園區」有一間取名「不只是圖書館」的書吧。由80年歷史的舊澡堂改建而成，藏書超過1.2萬本，築有凹陷式的巨型書池、環形書桌與寧靜花園，書香環繞，讓閱讀變成一場沉浸式洗滌心靈的書澡，即睇3大看點！
文、圖：戴保倫
「不只是圖書館」座落松山文創園區北側，原為松山製菸廠80年歷史的舊澡堂，由屢獲設計獎項的柏成設計、太研設計聯手、改造成新形態的閱讀空間。內部劃分為泡書區、澡堂區、戶外花園三大區域，入場費NT$50，入內需要脫鞋，就像進入浴場洗澡一樣。
泡書區：巨型書池
甫一入場，即見焦點的巨型書池BOOK BATH，下沉式環形書架，延續澡堂概念，以書籍堆砌排列成的階梯式座位，像被書本重重包圍。館藏120種國內外設計雜誌、1.2萬本設計與藝術書籍，並提供Wi-Fi、插座等設施。 開宗明義，不只是閱讀的場所，還定期舉辦各式講座或主題展。
澡堂區：弧形閣讀室
澡堂區留存了日治時期的弧形牆身、通風天井、花磚、木質格子窗框等等歷史痕跡，內有不同閱讀座位。最喜歡格子窗前的環形長書桌，跟窗外植物與灑落的陽光相互呼應，溫暖的氛圍，讓看書人一不小心便睡着。而中央的半圓形白瓷磚澡池，現在成為主題展覽的延展式平台。
戶外花園：陽光下讀書
澡堂對外的天井，現在由景觀設計師吳書原改造成戶外花園，種植了過百種植物。讀者可將書攜出戶外細閱，在寧靜氛圍的植栽包圍下，享受戶外閱讀之樂。
Info
地址：台北市信義區光復南路133號「松山文創園區」北側澡堂
門票：成人NT$50、學生NT$40
IG：notjustlibrary
前往方法：捷運「國父紀念館站」5號出口，步行約6分鐘。