台北旅遊｜台北書本浴！不只是圖書館3大看點 巨型書池/戶外花園/弧形閣讀室

台灣人愛書，愛到想要泡一個書本浴！台北「松山文創園區」有一間取名「不只是圖書館」的書吧。由80年歷史的舊澡堂改建而成，藏書超過1.2萬本，築有凹陷式的巨型書池、環形書桌與寧靜花園，書香環繞，讓閱讀變成一場沉浸式洗滌心靈的書澡，即睇3大看點！

文、圖：戴保倫

「不只是圖書館」座落松山文創園區北側，原為松山製菸廠80年歷史的舊澡堂，由屢獲設計獎項的柏成設計、太研設計聯手、改造成新形態的閱讀空間。內部劃分為泡書區、澡堂區、戶外花園三大區域，入場費NT$50，入內需要脫鞋，就像進入浴場洗澡一樣。