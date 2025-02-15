台北旅遊｜台灣冬日溫泉提案 開箱最新北投晶泉丰旅 房內任浸溫泉！捷運站3分鐘距離

冬季去旅行天寒地凍，一定要安排浸溫泉，在熱呼呼的泉水裡盡情舒展身心，忘憂又舒壓。今次帶大家入住台灣北投最新開幕的溫泉酒店－北投晶泉丰旅，不但全部房型都設溫泉，而且酒店亦設獨立湯屋及大眾風呂，配套夠全面！酒店離捷運站只是3分鐘步行距離，一於在台北市內吃喝玩樂完再回來慢慢浸溫泉，實行一個旅行兩種體驗！ 文：heidi 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦、北投晶泉丰旅

10 種房型滿足不同喜好

北投晶泉丰旅合共有94間客房及套房，分成10種房型。想無負擔感受酒店設施的話推介選擇泉山客房，若有豐厚預算則可選最大房型晶泉露台套房，同樣以日式禪風與大地色系為裝修設計。每間房內都特別用上台灣陶藝家手燒的蘭花陶片，散落於東方靛青背景中，象徵花舞滿天，落於大地，令房間更加氛圍寧靜舒適。今次記者所試住的是泉思家庭客房，房間空間感十足，除了有兩張特大雙人床，就連浴室亦設室內雙湯池(溫泉/冷水)和獨立淋浴間，比起同區的溫泉酒店更加奢華舒適。另外晶泉丰旅設有22間獨立湯屋供租借，不留宿的旅客也能付費享受北投溫泉。