台北旅遊｜平溪天燈節2025 天燈齊放照亮夜空！來回機票連23KG行李+體驗套票全包價低至$1978

一年一度的平溪天燈節，是新北市最知名的大型元宵節活動，屆時數千盞天燈齊放，照亮整片夜空，浪漫壯觀的畫面亦被多間旅遊網站獲選為人生必到節慶之一。旅遊平台KKday推出套票優惠，以低至$1,978包台灣來回機票連23KG行李及天燈節一日體驗票，再加送捷運票及悠遊卡，非常抵玩，即睇詳請。

2025平溪天燈節將於2月8日至2月12日舉行，今年平溪天燈節以「金蛇呈祥、好運蛇進來」為主題，邀請啦啦隊女神李多慧擔任代言人，與大家一同欣賞天燈升空，慶祝盛事。活動期間將有數千盞天燈在夜空中升起，除了超震撼的萬人放天燈外，今次天燈節更首度結合光雕秀，為各位帶來震撼的視覺體驗。參加者可以參加深度導覽及DIY體驗等活動，了解平溪的歷史與文化。

旅遊平台KKday更推出平溪天燈節套票，以全包價$1,978一位，包星宇航空台灣來回機票7kg手提行李、23kg託運行李、機上餐飲及天燈節一日體驗票及專業導覽，再送桃園機場來回捷運票及悠遊卡！

全新星宇航空由BMW旗下團隊打造的機艙設計，營造高質感氛圍。此全艙配備4K 高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，體驗舒適的航班服務。

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套票包括：

香港去台北桃園航班 (JX234) ： 11:20 - 13:05 (1 小時 45 分鐘 )

台北桃園往香港航班 (JX235) ： 16:30 - 18:30 (2 小時 )

包含來回機場稅及燃油附加費

星宇航空｜機上膳食

7kg 手提行李及 23kg 託運行李（各一件）

平溪天燈節一日體驗費用及中英日專業導覽

桃園機場捷運 來回票

悠遊卡（內附 TWD200)

天燈節體驗行程：

13:50 於台北車站南一門出口內集合（14:00出發）

14:00出發：

抵達九份老街（停留約 120 分鐘）

抵達十分老街參與 2025 平天燈節，體驗萬人放天燈以及 DIY 天燈

返回台北火車站或台北 101 週邊（約 22:00 解散）

平溪天燈節：2025 年2 月8 日及2 月12 日

使用日期（預定期）：2025年2月5日至2月11日

旅程方案可選：3/4/5/6天