台北景點推介｜臺大圖書館 建築大師的白色森林 融入自然立方建築

每座城市總有獨特的圖書館，最能反映當地人的文化和藝術函養。藏身臺灣大學社會科學院的「辜振甫先生紀念圖書館」，堪稱台北最美！來頭絕不簡單，由日本知名建築大師、普立茲克建築獎得主伊東豐雄(Toyo ITO)設計，三面落地玻璃窗，由88根白色樹狀支柱，夾雜屋頂130個形狀不一的天窗，宛如白色童話森林，即睇精彩打卡位！
文、圖：戴保倫
融入自然立方建築
2013年落成的「辜振甫先生紀念圖書館」，為臺灣大學社會科學院的附屬圖書館，座落臺大校區北端。即使並非學生，旅客只要在入口櫃枱登記，即可自由參觀，惟僅記要保持安靜，相機、電話請調校靜音！請來日本著名建築家，2012年普立茲克建築獎得主——伊東豐雄設計，強調與自然相呼應，設計大量運用自然法則。佔地5萬平方呎，三面落地窗的立方體建築，像融入四周的綠意環境中。
樹狀支柱排水降熱
甫一入館，即被挑高近6米的通透空間所震撼，88根白色樹狀支柱，撐起蓮葉形的頂部，縫隙之間還夾雜130個天窗，除了美觀，更具有收集雨水及排水降熱的功用，環保節能兼備。而形狀獨特的天窗，是伊東豐雄運用「設計演算法」設計，既像雲朵，又像樹葉，讓自然光透進室內，提供最天然的光源，就像在樹蔭底下讀書一樣寫意。
螺旋線式弧形書架
開架式的閱覽空間，從天花到柱子、梳化、桌椅皆一室素白，讓空間顯得更明亮、寬敞。而家具則由多摩美術大學圖書館的家具設計師——藤江和子設計，並由南投大禾竹藝工坊製作。一共660組竹造的弧形書架，以自然界的螺旋線式生長曲線配置，穿插在樹狀支柱之間，儼如蜿蜒起伏的閱讀森林。不同造型的椅子，或躺或臥式設計，兼具功能與美感，舒適得想睡一個懶覺！
辜振甫先生紀念圖書館
地址：台北市大安區羅斯福路四段1號
開放時間：平日0820-2200、周六0900-2200
網址：http://web.lib.ntu.edu.tw/koolib/
前往方法：捷運「科技大樓站」步行約10分鐘。