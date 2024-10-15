台北景點推介｜臺大圖書館 建築大師的白色森林 融入自然立方建築

每座城市總有獨特的圖書館，最能反映當地人的文化和藝術函養。藏身臺灣大學社會科學院的「辜振甫先生紀念圖書館」，堪稱台北最美！來頭絕不簡單，由日本知名建築大師、普立茲克建築獎得主伊東豐雄(Toyo ITO)設計，三面落地玻璃窗，由88根白色樹狀支柱，夾雜屋頂130個形狀不一的天窗，宛如白色童話森林，即睇精彩打卡位！

文、圖：戴保倫

融入 自然立方建築

2013年落成的「辜振甫先生紀念圖書館」，為臺灣大學社會科學院的附屬圖書館，座落臺大校區北端。即使並非學生，旅客只要在入口櫃枱登記，即可自由參觀，惟僅記要保持安靜，相機、電話請調校靜音！請來日本著名建築家，2012年普立茲克建築獎得主——伊東豐雄設計，強調與自然相呼應，設計大量運用自然法則。佔地5萬平方呎，三面落地窗的立方體建築，像融入四周的綠意環境中。