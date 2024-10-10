台北景點｜歌迷必去！台北流行音樂中心 聽台灣經典金曲 回味集體回憶

台灣流行音樂伴隨不少香港人成長，由八、九十年代起台灣流行曲在香港捲起熱潮，「愛如潮水」、「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」等情歌成為卡啦OK必點歌曲，到後來零零年代的周杰倫、五月天等更是紅透華語地區，直到現在人氣亦有增無減。今次帶大家來到台北流行音樂中心，這裡不但是表演場地，當中的文化館更以台北流行音樂的發展史為主題，不論對台灣音樂熟悉與否，在現場都可以一邊聽歌，一邊了解音樂故事，如果你自問是歌迷的話就更加不能錯過！
文：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，台北流行音樂中心
台北最大音樂展覽館
台北流行音樂中心是台北現時最大的音樂綜合場地，面積近8.96 公頃，劃分成可容納 5,000 人的表演場地「表演廳」、展出台灣流行音樂歷史的「文化館」、以培育臺灣音樂人才為目標的「產業區」等場館，從多角度支持及推介台北流行音樂。
華語歌曲主題音樂展
每個年代都有屬於自己的經典金曲，一段段耳熟能詳的旋律，一句句琅琅上口的歌詞，讓五味雜陳的回憶瞬間湧現，哪一首歌會是你的代表作？台北流行音樂中心的文化館內現正以「唱 我們的歌 流行音樂故事展」為主題，由1950年代開始娓娓道來華語音樂的光輝故事，入場參觀時可帶上耳機，細聽由李宗盛、張艾嘉、五月天阿信、劉若英等著名音樂人的語音導覽，聲線情感豐富，為展覽加分。
沉浸式體驗台灣音樂故事
「唱 我們的歌 流行音樂故事展」為結合科技和藝術作品而成的音樂展覽，以沉浸式體驗為主，多個展區包括：簡介台灣音樂與歷史的「記憶的和弦」；演唱會體驗區「生命的現場」；展出曲詞原稿的「唱自己的歌」等。當中以「火車火車」展區最令人印象深刻，展區設置成列車車箱讓大家坐下來欣賞，一段段經典旋律徐徐奏起，窗外的風景依著歌曲的時代轉換，同時見証台灣的轉變。而「音樂愛情故事」同樣是人氣展區，以情歌為主題，播放出最炙手可熱的情歌，讓大家憶起愛情的歡喜悲傷。場內更有「四大天王」的蹤影，充滿共鳴。
台北流行音樂中心
地址：台北市南港區市民大道8 段99 號
開放時間：週二至週日（10:00-18:00）每週一休館，農曆年除夕、初一休館
票價：
全票TWD350
敬老票（65歲以上長者）TWD175
6歲以下小童免費入場（需由家長陪同）