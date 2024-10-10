台北景點｜歌迷必去！台北流行音樂中心 聽台灣經典金曲 回味集體回憶

台灣流行音樂伴隨不少香港人成長，由八、九十年代起台灣流行曲在香港捲起熱潮，「愛如潮水」、「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」等情歌成為卡啦OK必點歌曲，到後來零零年代的周杰倫、五月天等更是紅透華語地區，直到現在人氣亦有增無減。今次帶大家來到台北流行音樂中心，這裡不但是表演場地，當中的文化館更以台北流行音樂的發展史為主題，不論對台灣音樂熟悉與否，在現場都可以一邊聽歌，一邊了解音樂故事，如果你自問是歌迷的話就更加不能錯過！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處，台北流行音樂中心

台北最大音樂展覽館

台北流行音樂中心是台北現時最大的音樂綜合場地，面積近8.96 公頃，劃分成可容納 5,000 人的表演場地「表演廳」、展出台灣流行音樂歷史的「文化館」、以培育臺灣音樂人才為目標的「產業區」等場館，從多角度支持及推介台北流行音樂。