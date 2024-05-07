台北火鍋｜詹記麻辣火鍋新店登陸西門町 「西門大世界」人均$181起食鴨血鴛鴦鍋！免排隊訂座方法

去台灣旅遊一定要食地道的麻辣火鍋，而詹記麻辣火鍋是台北老字號，有近三十多年歷史，以摩登裝修及高質食材成功吸引年輕人捧場，獨家特製麻辣鍋底和果凍鴨血都是招牌貨，不少香港人到台北都指定要食！詹記麻辣火鍋最近就公布選址台北西門町開設第三間分店「西門大世界」，消息傳出後在網上引起大家熱烈迴響，以下就為大家介紹免排隊訂座方法，準備出發到台北旅行的各位切勿錯過！

詹記麻辣火鍋西門町新店「西門大世界」，繼續為食客打造復古又摩登的用餐環境，讓大家穿越到90年代的台灣，盡情享受經典美食！KKday獨家搶先開放預訂詹記麻辣火鍋西門町新店，最快更可預訂到 5 月檔期，無論即將到台北旅遊，還是快閃旅遊都值得潮聖！

詹記麻辣火鍋 KKday優惠網址



經典 2 人組合套餐包括：

小鴛鴦鍋底：鍋底鴨血、鍋底豆腐、排骨酥 、白豆腐、貢丸、菜葉

（不吃鴨血可更換梅花豬 130g）

主菜區：美國牛五花 110g、台灣梅花豬 130g

主食（2 選 2）：白飯、科學麵

綜合火鍋料：牛肉丸、排骨酥、蛋餃、 生豆皮 、油條

綜合菇菜：高麗菜、水蓮、娃娃菜

飲料：台灣啤酒/ （2 選 2）白菊狗汁、蘋果西打

經典 2 人組合套餐

KKday 優惠: HK$435/2 位，平均 HK$217.5/位

（已包括加一服務費）

經典 3 人組合套餐包括：

小鴛鴦鍋底：鍋底鴨血、鍋底豆腐、排骨酥、白豆腐、貢丸、菜葉（不吃鴨血可更換梅花豬 130g）

主菜區：美國牛五花 110g、台灣梅花豬 130g、台灣松板豬 100g

主食（2 選 3）：白飯、科學麵

綜合火鍋料：牛肉丸、排骨酥、蛋餃、生豆皮、油條

綜合菇菜：高麗菜、水蓮、娃娃菜

飲料：台灣啤酒 + 白菊狗汁/ （2 選 3）白菊狗汁、蘋果西打

經典 3 人組合套餐

KKday 優惠: HK$556/3 位，平均 HK$185.3/位

（已包括加一服務費）



經典 4 人組合套餐包括：

小鴛鴦鍋底：鍋底鴨血、鍋底豆腐、排骨酥、白豆腐、貢丸、菜葉

（不吃鴨血可更換牛五花 110g/ 台灣牛胸肉 100g）

主菜區：美國牛五花 110g、美國翼板牛 110g、台灣梅花豬 130g

主食（2 選 4）：白飯、科學麵

綜合火鍋料：牛肉丸、黃金魚蛋、凍豆腐、 排骨酥、蛋餃、生豆皮、油條

綜合菇菜：高麗菜、水蓮、娃娃菜

飲料：台灣啤 2 份/ 台灣啤酒 + 白菊狗汁 或 蘋果西打/ （2 選 4）白菊狗汁、蘋果西打

經典 4 人組合套餐

KKday 優惠: HK$726/4 位，平均 HK$181.5/位

（已包括加一服務費）