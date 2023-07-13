台北美食懶人包｜台北4間超平價美食 遊客必睇！米芝蓮劉芋仔/好吃雞飯/北大行小籠包

台北是吃貨美食天堂，滿街都是平價美食！今次為各位精選了四間台北美食，分別是近來人氣十足的「好吃雞飯」、位於寧夏夜市的「劉芋仔」香酥芋丸、真材實料的「北大行小籠包」以及餡料滿瀉的「純正好貨雞蛋糕」，全部＄20港紙有交易，如果正計劃去台灣旅行，不妨bookmark定下文介紹的小店吧！

台北美食推介｜古早味雞肉飯－好吃雞飯

如果喜歡台灣古早味，一定要試試貼地的平民雞肉飯！「好吃雞飯」這陣子在台北非常人氣，位於石牌商城，由石牌捷運站步行6分鐘就可到達。招牌貨是好吃雞腿飯，每碗賣65台幣，份量真材實料，原隻雞腿斬件上碟，並淋上自家調配的醬油，賣相好吸引！雞腿肉入口滑嫩，肉質有彈性，香氣十足，而且非常入味！如果嗜辣，可以加辣，更加香口惹味！另外推介加點滷蛋，吃起來更滿足！

好吃雞飯⁣

地址：台北市北投區明德路333巷39號⁣