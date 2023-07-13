台北美食懶人包｜台北4間超平價美食 遊客必睇！米芝蓮劉芋仔/好吃雞飯/北大行小籠包

台北是吃貨美食天堂，滿街都是平價美食！今次為各位精選了四間台北美食，分別是近來人氣十足的「好吃雞飯」、位於寧夏夜市的「劉芋仔」香酥芋丸、真材實料的「北大行小籠包」以及餡料滿瀉的「純正好貨雞蛋糕」，全部＄20港紙有交易，如果正計劃去台灣旅行，不妨bookmark定下文介紹的小店吧！
台北美食推介｜古早味雞肉飯－好吃雞飯
如果喜歡台灣古早味，一定要試試貼地的平民雞肉飯！「好吃雞飯」這陣子在台北非常人氣，位於石牌商城，由石牌捷運站步行6分鐘就可到達。招牌貨是好吃雞腿飯，每碗賣65台幣，份量真材實料，原隻雞腿斬件上碟，並淋上自家調配的醬油，賣相好吸引！雞腿肉入口滑嫩，肉質有彈性，香氣十足，而且非常入味！如果嗜辣，可以加辣，更加香口惹味！另外推介加點滷蛋，吃起來更滿足！
好吃雞飯
地址：台北市北投區明德路333巷39號
台北美食推介｜米芝蓮香酥芋丸－劉芋仔
寧夏夜市是台北市的熱門老牌夜市，裡面有不少口碑美食。今次推介的「劉芋仔」曾獲得必比登推介，有米芝蓮官方認證，質素有保證！店舖主打兩款口味的即炸芋丸，分別是包裏鹹蛋黃和豬肉鬆的蛋黃芋餅（＄30台幣），以及沒有包餡的香酥芋丸（25台幣）。店舖由開店起就人龍不斷，店員即場包裏芋丸，然後再用滾油炸得金黃，每粒有近乒乓球大小，用料實在。味道方面，蛋黃芋餅外皮香脆，芋泥十分鬆軟，配上鹹鹹香香的蛋黃和肉鬆，風味獨特！
劉芋仔
地址：寧夏路34號前攤販
台北美食推介｜台北必食蒸餃－北大行小籠包
談起台式小籠包，不少人第一時間都會想起「鼎泰豐」，不過如果想吃得更地道，一於試試這間台灣人力推的「北大行小籠包」。店舖位於信義區捷運國父紀念館站，招牌是牛肉麵、擔擔麵、菜肉蒸餃、小籠湯包等等。心水推介擔擔麵（80台幣），椒麻醬汁超惹味，拌入花生粉、蔥花、菜脯等等配料，滿嘴香氣，麵條口感彈牙，讓人一口接一口！
北大行小籠包
地址：台北市信義區光復南路427號
台北美食推介｜全新口味流心雞蛋糕－ 純正好貨雞蛋糕
雞蛋糕是台灣地道古早美食，今次推介的「純正好貨雞蛋糕」就將傳統美食結合創新餡料，炮製出多款人氣口味的雞蛋糕。菜單上選擇豐富，其中以黑糖QQ麻糬、德腸起司蛋、珍珠紅茶卡士達等口味最受歡迎，每個30台幣起，蛋糕鬆軟，餡料烤焗成流心狀，芝士口味更有拉絲效果，很有驚喜！
純正好貨雞蛋糕
地址：中和區興南路一段80-2號