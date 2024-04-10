台北美食｜台北平價omakase合集 香港一半價錢！人均$300起食高質日本菜

去台北旅遊除了台菜和夜市美食，當然不能錯過當地的日式omakase無菜單料理，價錢比香港便宜一半以上，但用料高質又新鮮，絕對是台北旅遊清單中最中一項必做活動！以下為大家推介3間台北人氣十足的omakase餐廳，人均$300起就有交易，接下來會去台北旅行的話不妨預早訂座啦！

台北平價omakase｜一冠割烹

一冠割烹位於台北大安區，是台北其中一間大熱omakase餐廳，價錢由2500台幣起，有多個價位供食客按喜好選擇，豐儉由人。最多人選擇的是3800台幣的套餐，套餐包括十款以上菜式，以時令水產為主，用上日本及台灣食材，賣相一流，菜式設計亦充滿心思。招牌菜式為安康魚肝及白蝦海膽三文魚子配炸海苔，整體CP值高！



一冠割烹

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷26弄23號

價錢：午間時段為2500/3800/5500，晚間時段為2500/3800/5500

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