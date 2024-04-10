台北美食｜台北平價omakase合集 香港一半價錢！人均$300起食高質日本菜

去台北旅遊除了台菜和夜市美食，當然不能錯過當地的日式omakase無菜單料理，價錢比香港便宜一半以上，但用料高質又新鮮，絕對是台北旅遊清單中最中一項必做活動！以下為大家推介3間台北人氣十足的omakase餐廳，人均$300起就有交易，接下來會去台北旅行的話不妨預早訂座啦！
台北平價omakase｜一冠割烹
一冠割烹位於台北大安區，是台北其中一間大熱omakase餐廳，價錢由2500台幣起，有多個價位供食客按喜好選擇，豐儉由人。最多人選擇的是3800台幣的套餐，套餐包括十款以上菜式，以時令水產為主，用上日本及台灣食材，賣相一流，菜式設計亦充滿心思。招牌菜式為安康魚肝及白蝦海膽三文魚子配炸海苔，整體CP值高！
一冠割烹
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷26弄23號
價錢：午間時段為2500/3800/5500，晚間時段為2500/3800/5500
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台北平價omakase｜禾鮨
如果想用平民價錢試一次omakase體驗，不妨考慮一下「禾鮨」。餐廳套餐由1200元起，即約港幣三百元左右，超級抵食！菜式方面，有蝦子魚肉高湯凍、酥炸干貝燒、鮪魚中腹肉壽司、赤海膽壽司等等，而最吸引人打卡的則為招牌海膽吐司，套餐食物份量豐富，讓人無負擔地食得滿足！
禾鮨
地址：台北市松山區興安街214號
價錢：1200元－3000元
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台北平價omakase｜笹鮨SASA
笹鮨SASA是2022年台灣米芝蓮的入選餐廳，雖然掛著米芝蓮頭銜但價錢依然合理。餐廳主打用日本直送海鮮，配搭高級食材，製作出多項精緻日本料理，如馬太真鯛、鹿兒島島參、北海道馬糞海膽、鰻魚蓋飯等。最受歡迎的菜式是鮪魚頰肉佐醃蛋黃，味道層次豐富，鮮味無窮。
笹鮨SASA
地址：台北市中山區中山北路二段42巷6號
價錢：3200元起
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