台北自由行｜台北人氣刨冰店推介 小時候冰菓室/貨室甜品/浪花丸かき氷

夏日熱辣辣，夏天去台北旅行必食冰涼清爽的刨冰！今次向大家推介3間台灣必食的甜品刨冰店分別有「小時候冰菓室」、「貨室甜品」和「浪花丸かき氷」，全部造型特別，可以打卡影靚相之餘味道更是相當不錯，各位下次到台北自由行時不妨考慮下！
台北刨冰推介｜彩色小熊造型刨冰－浪花丸かき氷
「浪花丸かき氷」主打日本沖繩風刨冰，在台灣共有四間分店，分別位於台北淡水、台北雙和、花蓮以及澎湖。招牌貨是賣相超可愛的「八重山彩熊君」，店家將刨冰製成小熊造型，再淋上七彩水果糖漿，配上蒟蒻果凍、白玉丸子、雲呢拿雪糕、爆炸糖等等，整體充滿夏日風情！另一款「北海白熊君」亦很受歡迎，主要配料換上煉乳、白玉丸子和萬丹紅豆，味道香甜，白雪雪的小熊更可愛！
浪花丸かき氷（淡水店）
地址：新北市淡水區中正路233-2號1樓
台北刨冰推介｜復古刨冰店－小時候冰菓室
不少文青都喜歡台式古早味，位於台北東區的「小時候冰菓室」正是走復古刨冰店路線，裝修相當有玩味。店家將傳統台灣刨冰結合新派口味，花生牛奶冰、抹茶草莓冰、珍珠奶茶布丁冰都很受歡迎，重點是份量多，和朋友一起分享都沒問題！
小時候冰菓室
地址：台北市大安區大安路一段51巷39號
台北刨冰推介｜赤峰街特色刨冰-貨室甜品
台北赤峰街一向都有不少特色小店，整個小區都充滿文化氣息。「貨室甜品」賣的刨冰也是非一般的口味，必食洛神春梅刨冰，除了人人都喜愛的草莓和煉奶外，更加上洛神花蜜餞，入口酸甜，夏天份外消暑！而另一款貨室招牌刨冰，配料有花生醬、紅豆、湯圓、地瓜圓、芋圓、煉乳等，花生醬味道香濃，口感豐富！
貨室甜品
地址：大同區赤峰街71巷34號