台北自由行｜台北人氣刨冰店推介 小時候冰菓室/貨室甜品/浪花丸かき氷

夏日熱辣辣，夏天去台北旅行必食冰涼清爽的刨冰！今次向大家推介3間台灣必食的甜品刨冰店分別有「小時候冰菓室」、「貨室甜品」和「浪花丸かき氷」，全部造型特別，可以打卡影靚相之餘味道更是相當不錯，各位下次到台北自由行時不妨考慮下！

台北刨冰推介｜彩色小熊造型刨冰－浪花丸かき氷

「浪花丸かき氷」主打日本沖繩風刨冰，在台灣共有四間分店，分別位於台北淡水、台北雙和、花蓮以及澎湖。招牌貨是賣相超可愛的「八重山彩熊君」，店家將刨冰製成小熊造型，再淋上七彩水果糖漿，配上蒟蒻果凍、白玉丸子、雲呢拿雪糕、爆炸糖等等，整體充滿夏日風情！另一款「北海白熊君」亦很受歡迎，主要配料換上煉乳、白玉丸子和萬丹紅豆，味道香甜，白雪雪的小熊更可愛！

浪花丸かき氷（淡水店）

地址：新北市淡水區中正路233-2號1樓