台北自由行｜台北抵食早餐店推介 瀑布爆醬芋泥吐司/米芝蓮推介麵檔/蔥花餅夾油條

去台北旅行，除了到夜市掃街之外，一大清早去早餐店用餐，品嚐當地特色早餐，亦是觀光客的指定動作。今次為各位精選了多間由當地人推介的人氣早餐店，有米芝蓮推介麵檔、地道油條燒餅、爆醬芋泥吐司等等，一於記下來，留待下次去台北時拜訪啦！
台北早餐店推介｜好初早餐
「好初早餐」在台北有多間分店，老闆曾到澳洲工作假期，被當地的咖啡店啟蒙，希望在台灣開一間氣氛悠閒的咖啡店。「好初早餐」比起傳統台式早餐店，裝修風格截然不同，感覺清爽衛生。餐牌更是結合傳統和創意，混合多種台灣本地飲食元素，如非常台灣的櫻桃鴨胸、瓜仔肉、排骨等等。招牌貨是一拳排骨三明治套餐，排骨用上紹興酒醃製，咬起來肉質香軟，帶有淡淡的酒香，配上煎蛋和生菜，組合簡單但美味。
好初早餐（中山店）
地址：台北市大同區長安西路124號
台北早餐店推介｜鼎元豆漿
如果喜歡傳統台灣早餐店的古早味，去台灣旅行時必食「鼎元豆漿」。「鼎元豆漿」位於台北中正區，主打油條、燒餅、小籠湯包、蔥花餅和豆漿，由於口味正宗，多年來吸引不少本地街坊光顧。初次來店必食蔥花餅夾油條，內裡夾著蔥花炒蛋和油條，嘴嚼時滿口蔥香，層次豐富。
鼎元豆漿
地址：台北市中正區金華街30-1號
台北早餐店推介｜賣麵炎仔金泉小吃店
有一種台灣傳統麵食叫切仔麵，香港人可能比較少聽到，但卻是台灣人從小吃到大的麵食。「賣麵炎仔」位於大稻埕附近，在2019年新入選米芝蓮指南臺北必比登推介，招牌貨正是切仔麵。店舖的切仔麵用上豬骨煮湯，加芽菜、韭菜和黃麵，很有飽腹感。另外必點招牌紅燒肉，外皮香脆，內裡是半肥瘦豬肉，肉質軟淋入味。
賣麵炎仔金泉小吃店
地址：臺灣台北市安西街106號
台北早餐店推介｜穩穩早餐店
「穩穩早餐店」位於新北市新店區，最有名氣的是芋泥起司蛋吐司，綿密的芋泥加上正在溶化的芝士，尤如瀑布般瀉出來，賣相非常吸引。另外芋泥肉鬆蛋餅亦是必食推介，鹹香肉鬆配上自家製芋泥，同樣份量十足。
穩穩早餐店
地址：新北市新店區北新路二段121巷4號