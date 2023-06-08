台北自由行｜台北抵食早餐店推介 瀑布爆醬芋泥吐司/米芝蓮推介麵檔/蔥花餅夾油條

去台北旅行，除了到夜市掃街之外，一大清早去早餐店用餐，品嚐當地特色早餐，亦是觀光客的指定動作。今次為各位精選了多間由當地人推介的人氣早餐店，有米芝蓮推介麵檔、地道油條燒餅、爆醬芋泥吐司等等，一於記下來，留待下次去台北時拜訪啦！

台北早餐店推介｜好初早餐

「好初早餐」在台北有多間分店，老闆曾到澳洲工作假期，被當地的咖啡店啟蒙，希望在台灣開一間氣氛悠閒的咖啡店。「好初早餐」比起傳統台式早餐店，裝修風格截然不同，感覺清爽衛生。餐牌更是結合傳統和創意，混合多種台灣本地飲食元素，如非常台灣的櫻桃鴨胸、瓜仔肉、排骨等等。招牌貨是一拳排骨三明治套餐，排骨用上紹興酒醃製，咬起來肉質香軟，帶有淡淡的酒香，配上煎蛋和生菜，組合簡單但美味。

好初早餐（中山店）

地址：台北市大同區長安西路124號