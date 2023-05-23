台北自由行｜台北雙城街夜市5間平價美食！足料海鮮粥/米芝蓮魯肉飯/爆餡紅豆餅/芋泥瀑布刨冰

台北夜市美食向來深受本地人和遊客歡迎，除了最熱門的士林夜市、寧夏夜市、饒河街觀光夜市外，還有不少規模較小但臥虎藏龍的街坊夜市。今次推介位於中山區的雙城街夜市，有「雙城美食一條街」的美譽，鄰近晴光市場，價錢不但更便宜，而且有不少古早味老店，適合並非初次來台北的遊客到訪，更進一步探索台北城！
雙城街夜市美食｜台北魯肉飯名店－黃記魯肉飯
黃記魯肉飯是台北其中一間有名氣的魯肉飯，是雙城街夜市一帶的老字號，至今開業三十多年。店舖一向口碑好，不但榮獲米芝蓮必比登推薦，又入選「亞洲50最佳餐廳」亞洲之粹Essence of Asia名單，喜歡魯肉飯的話絕對值得一試！黃記魯肉飯除了招牌魯肉飯煮得美味，亦有不少食客喜歡加配滷得入味的蹄膀肉和赤肉羹湯，單看照片已經讓人食指大動！
黃記魯肉飯
地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
＊週一公休
雙城街夜市美食｜古早味爆餡紅豆餅－晴光紅豆餅
談起台灣古早味美食，清單上一定有餡料飽滿的紅豆餅！晴光紅豆餅是雙城街夜市必食的小吃之一，由於深受客人歡迎，因此店員全日不斷即製即賣，每一件都新鮮熱辣辣，離遠已經嗅得到雞蛋香，非常吸引！店舖賣的紅豆餅共有三種口味，有鹹有甜，分別為紅豆、奶油、蘿蔔絲，表面略帶焦香，內裡餡料豐富，特別是紅豆口味更有爆餡效果，雙城街夜市必食！
晴光紅豆餅
地址：10491台北市中山區雙城街12巷16之1號
雙城街夜市美食｜宵夜好去處營業到凌晨3點－阿富海鮮粥
去台灣旅行想食宵夜？推介到雙城街夜市光顧阿富海鮮粥，小店由下午五點開檔，一直營業至凌晨3時，是不少人的宵夜好去處。阿富海鮮粥賣的並不是香港常見的廣東粥，比較像飯粒分明的潮州粥。招牌海鮮粥用上多款新鮮食材，包括蚵仔花枝、豬肝、魚片、蝦仁、魚丸等等，非常足料！加上清甜綿密的湯底和米飯，非常飽肚。
阿富海鮮粥
地址：台北市中山區農安街14號
雙城街夜市美食｜必食30年老店－阿萬鵝肉
阿萬鵝肉在雙城街已經開業30年，至今依然人氣不減。店舖主打鹽水鵝肉和煙燻鵝肉，也有多種部位和內臟選擇，如鵝翅、鵝胗、鵝血糕、鵝頭等，可配鵝油拌飯、鵝油拌麵和湯品。阿萬鵝肉近年裝修過，內裡乾淨明亮，客人可以坐得更舒適。另外除了可以堂食，更有不少客人專程來斬料加餸，可見美味程度！
阿萬鵝肉
地址：台北市中山區雙城街17-1號
雙城街夜市美食｜芋泥瀑布刨冰－杏福冰館
炎夏去夜市當然不少得涼透心的刨冰！去雙城街夜市必吃杏福冰館，小店主打濃郁的杏仁豆腐，另外餐牌上也有多款冰款，如芒果雪花冰、珍珠奶茶冰等。招牌芋泥瀑布刨冰在網上人氣高企，店舖在黑糖刨冰表面淋上多得滿瀉的芋泥牛奶，配上芋圓和芋頭，芋泥入口清香綿密，刨冰份量多，適合和朋友一起分享！
杏福冰館
地址：台北市中山區雙城街10巷35號