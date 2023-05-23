台北自由行｜台北雙城街夜市5間平價美食！足料海鮮粥/米芝蓮魯肉飯/爆餡紅豆餅/芋泥瀑布刨冰

台北夜市美食向來深受本地人和遊客歡迎，除了最熱門的士林夜市、寧夏夜市、饒河街觀光夜市外，還有不少規模較小但臥虎藏龍的街坊夜市。今次推介位於中山區的雙城街夜市，有「雙城美食一條街」的美譽，鄰近晴光市場，價錢不但更便宜，而且有不少古早味老店，適合並非初次來台北的遊客到訪，更進一步探索台北城！

雙城街夜市美食｜台北魯肉飯名店－黃記魯肉飯

黃記魯肉飯是台北其中一間有名氣的魯肉飯，是雙城街夜市一帶的老字號，至今開業三十多年。店舖一向口碑好，不但榮獲米芝蓮必比登推薦，又入選「亞洲50最佳餐廳」亞洲之粹Essence of Asia名單，喜歡魯肉飯的話絕對值得一試！黃記魯肉飯除了招牌魯肉飯煮得美味，亦有不少食客喜歡加配滷得入味的蹄膀肉和赤肉羹湯，單看照片已經讓人食指大動！



黃記魯肉飯

地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

＊週一公休