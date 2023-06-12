台北自由行｜西門町必食人氣打卡餐廳 超厚切三文魚壽司/Q彈口感芋圓/艋舺咖喱

到台北旅行一定會去西門町！西門町位台北萬華區，遊客可以乘搭捷運前往西門站，交通非常方便，區內有不少老牌餐廳，亦有街頭小食攤，基本上九成台灣美食在附近都找得到。今次為各位精選幾間位於西門的人氣打卡餐廳，包括三味食堂、本願豆花店、艋舺咖喱等等，全部賣相味道都好吸引！

西門町美食推介｜超厚切三文魚壽司－三味食堂

「三味食堂」位於台北西門町，主打價錢相宜又高質的日本料理，是區內的人龍名店。店家最有名氣的招牌菜是鮭魚（三文魚）握壽司，一客6件賣430元台幣，每件等於正常壽司的兩倍大，三文魚超厚切，表面塗抹上特製甜醬油，入口更顯魚生鮮甜！另外菜單上也有串燒、炸蝦天婦羅、鮭魚炒飯等美食，同樣值得一試。



三味食堂

地址：台北市萬華區貴陽街二段116號