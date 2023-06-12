台北自由行｜西門町必食人氣打卡餐廳 超厚切三文魚壽司/Q彈口感芋圓/艋舺咖喱

到台北旅行一定會去西門町！西門町位台北萬華區，遊客可以乘搭捷運前往西門站，交通非常方便，區內有不少老牌餐廳，亦有街頭小食攤，基本上九成台灣美食在附近都找得到。今次為各位精選幾間位於西門的人氣打卡餐廳，包括三味食堂、本願豆花店、艋舺咖喱等等，全部賣相味道都好吸引！
西門町美食推介｜超厚切三文魚壽司－三味食堂
「三味食堂」位於台北西門町，主打價錢相宜又高質的日本料理，是區內的人龍名店。店家最有名氣的招牌菜是鮭魚（三文魚）握壽司，一客6件賣430元台幣，每件等於正常壽司的兩倍大，三文魚超厚切，表面塗抹上特製甜醬油，入口更顯魚生鮮甜！另外菜單上也有串燒、炸蝦天婦羅、鮭魚炒飯等美食，同樣值得一試。
三味食堂
地址：台北市萬華區貴陽街二段116號
西門町美食推介｜Q彈口感芋圓－本願豆花店
台灣向來有大量芋圓甜品店，大部分都有質素。今次要介紹的「本願豆花店」開業近三年，算是西門町裡面的新力軍，主要賣豆花、紅豆湯、仙草等經典台灣甜品，裝修走文青風格，招牌幽默地寫上「祖傳三代，目前第一代」，成功吸引不少年輕人到店光顧。來店必食傳統豆花加配地瓜圓，豆花香滑，地瓜圓口感Q彈，帶有嚼勁，吃起來有地瓜香氣突出，相當不錯。
本願豆花店
地址：臺灣台北市萬華區貴陽街二段1號
西門町美食推介｜超人氣打卡cafe－劇場咖啡
中山堂建於日治時期1936 年，是台北市的二級古蹟的建築，看起來充滿歷史痕跡，是市內藝文活動展演空間。近年中山堂裡頭有一間咖啡店開業，運用了建築特色，很有復古氣氛。食物方面，最受歡迎的是小山園抹茶千層蛋糕，餅皮濕潤，層次分明，入口有濃厚的抹茶甘香，甜度適中。
劇場咖啡
地址：台北市延平南路98號4樓（台北中山堂）
西門町美食推介｜艋舺咖喱
「艋舺咖喱」在2021年才開業，主打手作熟成咖喱輔以秘製香料，比一般日式咖喱味覺層次更豐富。咖喱分成燒肉、牛肉和雞肉三種，這店的咖喱不單賣相吸引，配料還很豐富，有洋蔥、甜椒、地瓜等等，更會附上一塊大蝦餅，讓食客沾著咖哩醬吃。
艋舺咖喱
地址：台北市萬華區康定路23號