台北貴婦藝術商場 NOKE忠泰樂生活 4大看點！

台北松山機場以北的「大直」， 一般旅客少有踏足，卻是台北著名的住宅區，不單止豪宅林立，更是米芝蓮、大型藝廊的集中地。近年更有多家大型商場與五星級飯店相繼插旗，風頭直逼信義區，包括結合藝術的貴婦商場「NOKE忠泰樂生活」，奢華時尚兼備，即睇4大看點！
文、圖：戴保倫
隨處可見藝術品
商場坐落大直商圈，佔地超過7萬平方呎，捷運劍南路站步行3分鐘即達。以大型select shop為概念，定位輕奢路線，最大特點是結合藝術，隨處可見大型藝術裝置，像入口就有韓國藝術家金泓錫的《像熊一樣雕塑》。
大階梯書牆
最大特點是結合藝術，隨處可見大型藝術裝置，3樓更擁有大片策展空間「Uncanny」，定期舉辦不同藝術策展，焦點是貫穿兩層樓的大階梯書牆NOKES STEPS，挑高的空間配落地玻璃幕牆，自然光線帶來溫暖的公共空間，不止展出藝術品，更成居民的休息地，看書、發呆、溜小孩……各適其適。
最美書店：蔦屋
商場網羅100多個國內外著名品牌，包括被譽為世界最美書店、源自日本的「蔦屋書店」。融合閱讀、設計、策展與生活，主打各式文創小物，設有專區介紹日本和世界各地的設計好物，隨處可見日本人氣Character專櫃。
最美咖啡店：勺日
商場以輕奢路線為定位，網羅大量設計小店與Cafe，3樓空庭就可以找到被譽為台北東區最美咖啡廳「勺日Zhuori」。挑高10米、貫穿兩層樓的落地玻璃窗，光影灑落景致優美，空間舒適，最受台北貴婦歡迎，下午茶時段一位難求。