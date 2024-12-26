台北貴婦藝術商場 NOKE忠泰樂生活 4大看點！

台北松山機場以北的「大直」， 一般旅客少有踏足，卻是台北著名的住宅區，不單止豪宅林立，更是米芝蓮、大型藝廊的集中地。近年更有多家大型商場與五星級飯店相繼插旗，風頭直逼信義區，包括結合藝術的貴婦商場「NOKE忠泰樂生活」，奢華時尚兼備，即睇4大看點！

文、圖：戴保倫

隨處可見藝術品

商場坐落大直商圈，佔地超過7萬平方呎，捷運劍南路站步行3分鐘即達。以大型select shop為概念，定位輕奢路線，最大特點是結合藝術，隨處可見大型藝術裝置，像入口就有韓國藝術家金泓錫的《像熊一樣雕塑》。