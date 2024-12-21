台北近郊｜北海岸最美咖啡店 白日夢Tea & Cafe 睇太平洋海景歎咖啡

位於臺灣本島最北端的「北海岸」，距離台北市中心約90分鐘車程，向以風景秀麗見稱，乃台北人的週末度假秘點。就在北海岸石門的半山腰上，有一間由廢棄小學改建的大型咖啡店——「白日夢Tea & Cafe」，位置依山傍海，被網友譽為「北海岸最美咖啡店」。
文、圖：戴保倫
廢棄小學改建
Cafe座落北海岸石門半山腰上，周圍青山環繞，遺世而獨立。原為「乾華國小」的草里分校，已屹立北海山巔百餘年，因學童日漸減少加上要建設核電廠，2005年被廢校。當地著名陶藝家章格銘老師，尋覓理想工作室時意外投標租下，將閒置校舍改建為夢想中的咖啡店，因而取名「白日夢」。
太平洋海景
校舍樓高兩層，一樓重門深鎖，現為陶藝工作室；二樓才是咖啡店，一開門即聞到濃濃的咖啡香。老闆將全部教室牆身打通成寬敞而通透的空間，原木地板配白色牆壁，窗明簷亮，無敵大窗框將壯麗的太平洋海景，以及陽光引進室內。
童心課室桌椅
室內保留校園原來的矮小桌椅，再漆上Macaron般的繽紛色彩，令整個咖啡館更添朝氣與童心，不禁讓人勾起小學生活的種種回憶，卻少了上課的喧鬧聲。每個位置都用心佈置，並利用在地植栽及陶藝作品點綴，而甜點皆是自家製作，水準令人驚艶。
最喜歡窗前一整排吧枱座位，每個位置都面向療癒大海，適合放空白日夢，神遊在碧海藍天之中，度過愜意的一天！
白日夢Tea & Cafe
地址：新北市石門區阿里荖47-2號 2樓
Facebook：daydreamer.tea.cafe
交通： 捷運淡水站轉乘淡水客運，於「草里」站牌下車。