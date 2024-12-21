台北近郊｜北海岸最美咖啡店 白日夢Tea & Cafe 睇太平洋海景歎咖啡

位於臺灣本島最北端的「北海岸」，距離台北市中心約90分鐘車程，向以風景秀麗見稱，乃台北人的週末度假秘點。就在北海岸石門的半山腰上，有一間由廢棄小學改建的大型咖啡店——「白日夢Tea & Cafe」，位置依山傍海，被網友譽為「北海岸最美咖啡店」。

文、圖：戴保倫

廢棄小學改建

Cafe座落北海岸石門半山腰上，周圍青山環繞，遺世而獨立。原為「乾華國小」的草里分校，已屹立北海山巔百餘年，因學童日漸減少加上要建設核電廠，2005年被廢校。當地著名陶藝家章格銘老師，尋覓理想工作室時意外投標租下，將閒置校舍改建為夢想中的咖啡店，因而取名「白日夢」。