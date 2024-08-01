台北酒店2024｜開箱台北新酒店「EPISODE」大玩華語金曲元素！房內打卡101夜景

台北身為亞洲其中一個最受歡迎的旅遊城市，基本上月月都有新鮮事！今次帶大家直擊開箱台北東區全新酒店「EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，今年5月才開始試營運，酒店設計大玩華語金曲元素，由踏入酒店一刻至check-in到客房內，處處均可發現與流行音樂有關的細節，入電梯時即響起流行曲，讓人禁不住一起唱！此外部分房型更可看到台北101夜景，絕對是今年去台北旅遊住宿的好選擇！



文：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、台北大安伊普索凱悅尚選酒店

2024 台北東區最潮酒店 酒店選址台北最受台灣年輕人歡迎的忠孝復興商圈，附近一帶齊集購物熱點和美食，而且鄰近捷運站，滿足香港旅客的喜好需求，夠晒方便！酒店特別與台中超人氣酒吧 LayLow 團隊攜手合作，在大堂設置以音樂為主題的酒吧「The SOCIAL」，在牆上掛滿經典黑膠，是每位客人必影的打卡位，酒吧不但提供咖啡、特色調酒、佐酒小食，更有聯同「小杜良品」所炮製的新派台灣美食，更不時有音樂演出，就算外出玩了半天也值得留時間在這裡體驗台北夜生活。