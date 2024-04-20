台南旅遊｜台南隱世仙氣住宿「仙湖休閒農場」每晚人均$553起 歎盡無邊際山景

去旅行其中一個讓人著迷之處，就是可以在旅途之中體驗與日常生活截然不同的風景。如果有機會去台南旅行，不單可以品嚐府城美食，更推介大家在行程中抽二日一夜時間入住位於台南東山的「仙湖休閒農場」，住宿房間設落地玻璃窗和露台，180度享受無邊際山景，旅客可以參與農村廚房活動，落手採摘農作物以及烹調晚餐，感受城市以外的旅遊體驗。

人氣無邊際山林風景房型

「仙湖休閒農場」位於台南東山嘉南平原旁的淺山區，附近一帶被群木包圍，在晨間、黃昏或雨後都有機會出現雲海，像一座湖中小島，被當地人稱作仙湖。旅宿由當地農作家族所經營，物產豐盛，早在二百年前已經有野生的龍眼林，至今亦種植著荔枝、龍眼、咖啡、橄欖、野菜等作物，住客入住時除了可以享受自然風景，也能靜聽這裡的農業發展故事。

旅宿方面分為兩款房型，分別有山頂閣樓以及迎山套房，今次記者入住的是迎山套房，每晚由4600台幣起，可供二人入住，裝修偏向日式簡約風格，以木材為主調，感覺安穩舒適。不少人選擇這裡是因為房間風景，落地玻璃窗將無敵山景盡收眼底，走出露台更能用上房內附設的茶具套裝，靜靜泡茶或在早餐時間享用專人送到房間的早餐。另外浴室方面設計乾濕分離，浴缸位置同樣為玻璃窗，可以一邊浸浴，一邊觀賞山景。