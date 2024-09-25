台品牌蹦克BONE「蹦」進銅鑼灣誠品 港獨家發售寵物小精靈系列產品

寵物小精靈向來是不少大人細路最愛卡通人物。台灣生活品牌蹦克BONE首次綁定香港誠品銅鑼灣店 eslite ONE，到訪者在10月8日至25年1月6日在港發售限定商品。大家除了可以買到香港獨家發售的寵物小精靈系列好物外，更加能選購全球首賣的皇家衛兵系列產品，讓寵物小精靈及皇家衛兵陪伴各位上班上學或旅遊生活。現買滿HKD399，即獲蹦克BONE傘，啱晒而家嘅雨季用！

誠品書店銅鑼灣分店

專利設計 蹦克BONE產品經過精心設計，用家可透過其專利技術「角色逗扣」在品牌不同產品上隨心更換逗扣，組成專屬自己的配搭。產品使用環保有彈性的矽膠材質能通用於不同產品，例如單車手機綁和跑步手機綁可適用於不同手機型號，延長電話綁繩壽命，減少資源浪費。

香港首賣寵物小精靈系列產品 大人細路最愛的寵物小精靈系列產品可在蹦克BONE銅鑼灣誠品中找到。所有產品得到正版授權及使用環保矽膠材質，耐用耐髒及可放入微波爐，十分方便，適合不同場景使用。寵物小精靈系列涵蓋不同小精靈，如皮卡丘、伊貝、卡比獸、小火龍、耿鬼等，絕對找到自己最愛小精靈。

全球首賣皇家衛兵系列產品 蹦克BONE除了迪士尼及寵物小精靈等知名IP外，亦有自創可愛角色來自英國皇家衛隊的「皇家衛兵麥克」。大家可在香港誠品eslite ONE找到全球首賣的兩款皇家衛兵系列產品，包括杯套綁繩和掛頸護照套。特別的綁繩設計令上班族或學生在任何場景都能解放雙手，一心多用。