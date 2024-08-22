台抽查嬰幼兒米製品 發現6樣產品鉛、鎘超標 食得多恐變蠢

不少家長喜歡購買零食給嬰幼兒，其中米製品感覺上較健康，因此較受家長青睞。但近月台灣抽查嬰幼兒米製品，發現當中6件重金屬鉛和鎘超標，長期食用可能導致小朋友貧血、發育遲緩、影響生育能力和智商。台灣醫生表示，發育中的幼童受到的健康危害會比成人更加嚴重。家長為子女選擇零食時要倍加留意！

台產品鉛、鎘含量超標

台灣消基會上月抽查40件嬰幼兒米製品，當中包括台灣、日本及韓國等地生產的米糊、粥及米餅等米製品，發現其中台產的三立蔬菜味米餅含鉛量超出台灣標準的每公斤少於0.050毫克。根據香港衞生防護中心資料，過量攝取鉛會引致神經系統發展影響、貧血、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損。嬰幼兒、孕婦及餵哺母乳的婦女較易受鉛影響。

三立蔬菜味米餅被發現含鉛量超標

台灣消基會同時發現其他台灣生產的嬰幼兒米製品，例如展榮糙米麩、郭老師寶寶米餅糙米、美好人生稻鴨有機米餅，玉山碾米的「纖米條」，瀚克寶寶的「紫米米餅」均被驗出鎘含量超標。香港衞生防護中心資料顯示，過量攝取鎘會影響腎臟，破 壞腎小管功能，引致出現蛋白尿、糖尿、氨基酸尿等病症。

此次化驗同時有使用新加坡的食物檢驗標準。化驗結果顯示，有17件產品的砷含量超出新加坡規定的每公斤0.1毫克。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，長期攝取無機砷可引致肝腎問題及增加癌症風險。

過往香港消委會亦有發現有嬰幼兒食品含糖量較高，達食物安全中心所訂的高糖標準。家長需要留意高糖食品會增加兒童患上蛀牙和肥胖的風險。此外，有部分聲稱無糖的嬰幼兒食品，實際上有添加游離糖。游離糖只提供能量，並無其他營養價值，因此家長可留意食品成分是否高糖或者使用游離糖。