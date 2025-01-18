台東旅遊｜成功漁港半日遊 報團玩成功海銀行「一日職人體驗」 睇旗魚拍賣 食魚干魯肉飯

如果你喜愛台灣的慢生活，同時也喜歡湛藍的大海，那就跟我們一起前往位於台東海邊的成功鎮吧！成功鎮可能連台灣人都未必人人知曉，是一個遠離大城市，安靜而悠閒、歷史悠久的的漁港小鎮。今次我們參加了當地餐廳「成功海銀行」舉辦的本地遊行程，看傳統漁拍賣，吃最地道魚干魯肉飯，感受與城市截然不同的旅遊體驗。
文、相：heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦、成功海銀行
一日職人體驗
因靠近海邊，漁業自台灣日治時期起就已經是成功鎮的重心，這裡的漁獲豐富，是台灣東海岸最大型的漁港，漁產供應到台灣各地。初次來訪成功鎮，有興趣了解本地風土文化的話，不妨報名參與由當地餐廳「成功海銀行」所舉辦的「一日職人體驗」，活動時間約三小時，參加者可透過手機及耳機，以照片、插畫及聲音導航的方式探索周邊景點，除了會看到漁拍賣和全台唯一的「旗魚神」外，當中更有與店家互動的環節，獲得食材並帶回到店內參加料理教室，動手將新鮮旗魚手工製成魚鬆和魚丸，經味蕾留下深刻回憶。
當地必睇漁拍賣
是次活動的重頭戲是去看漁拍賣，成功漁港旁邊有一座以大船為建築外形的新港漁業大樓，逢周一至六下午就會開始舉行拍賣，從小魚賣到大魚，雖然只有具承銷人資格的買家才可投標，但亦歡迎遊客在旁參與，看魚販之間的互動，現場氣氛熱烈。成功漁港盛產旗魚，常見的旗魚種類有劍旗魚、白皮旗魚等，就算不能參與拍賣，遊客一場來到亦可到漁港外的店家一嚐當地限定的魚干魯肉飯、新鮮魚生以及海鮮熱炒，吹著海風份外美味。
費用：
1人：780元台幣/人
2人以上同行：750元台幣/人
12歲以下兒童須由大人帶領並全程陪同
7-0歲：不收費(不含飲料、餐點、料理體驗，可現場額外點餐)
活動網站
Facebook：成功海銀行