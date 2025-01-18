台東旅遊｜成功漁港半日遊 報團玩成功海銀行「一日職人體驗」 睇旗魚拍賣 食魚干魯肉飯

如果你喜愛台灣的慢生活，同時也喜歡湛藍的大海，那就跟我們一起前往位於台東海邊的成功鎮吧！成功鎮可能連台灣人都未必人人知曉，是一個遠離大城市，安靜而悠閒、歷史悠久的的漁港小鎮。今次我們參加了當地餐廳「成功海銀行」舉辦的本地遊行程，看傳統漁拍賣，吃最地道魚干魯肉飯，感受與城市截然不同的旅遊體驗。



文、相：heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦、成功海銀行

一日職人體驗 因靠近海邊，漁業自台灣日治時期起就已經是成功鎮的重心，這裡的漁獲豐富，是台灣東海岸最大型的漁港，漁產供應到台灣各地。初次來訪成功鎮，有興趣了解本地風土文化的話，不妨報名參與由當地餐廳「成功海銀行」所舉辦的「一日職人體驗」，活動時間約三小時，參加者可透過手機及耳機，以照片、插畫及聲音導航的方式探索周邊景點，除了會看到漁拍賣和全台唯一的「旗魚神」外，當中更有與店家互動的環節，獲得食材並帶回到店內參加料理教室，動手將新鮮旗魚手工製成魚鬆和魚丸，經味蕾留下深刻回憶。