台東深度遊｜台東玉里「微醺Bar ! 縱谷」8小時導賞團 體驗當地文化 80後港人移民當地開咖啡店

台東玉里鎮周邊地區都是山谷和農田，也有著名的赤科山金針花，每逢花季都吸引全台各地的遊客來打卡影靚相。如果想深度玉里感受當地文化，不妨參加由當地一個名為「微醺Bar ! 縱谷」的8小時導賞團，行程將帶大家走訪特色咖啡店、農田、原住民部落，其中一站更是由移民當地的香港人所開設的咖啡店，由港人角度分享當地獨特之美，份外有共鳴！ 文、相：heidi 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦、移居實驗事

台灣每處都散發文藝氛圍，而位於台東的玉里都不例外。當地文化組織移居實驗事主力推廣玉里旅遊，首創「微醺Bar ! 縱谷」活動，與玉里多間小店攜手，帶參加者一同探索玉里的美酒和故事。例如到檳榔園後人創立的「古林咖啡」，試飲以藥草和檳榔沖泡的調酒，聽原住民風俗故事；在「侘咖啡」可以嚐到用咖啡和米酒調製的特式飲品；「熊好米」則有廣闊的稻田，以及驚喜全米酒魯肉飯。以上全都是玉里限定的特色體驗。

港人 $10000台幣開店

「微醺Bar ! 縱谷」每個單位都有自己的獨特故事，而這間名為「交叉步咖啡」的咖啡店，則由香港人Rocky和女友一起經營。80後的Rocky在疫情期間來到台灣，打算以環台旅遊的方式尋找理想的居處，某天他途經以前從未聽過的玉里，短短逗留3小時就愛上這裡的好天氣，以及滿溢的人情味，因此就決定移居。

Rocky初到玉里時是在街上用單車開檔賣咖啡，獲得不少街坊支持，甚至有客人常常為他送上晚餐。在街上賣了一年多，租屋的業主以平價出租現時的舖位，結果他只花了約$10000台幣，加上在附近收集的二手傢俱，一手一腳湊合成現在這間溫馨小店。

「我認為喜歡獨立旅行方式，喜歡文青深度的話，都適合來玉里旅遊。」Rocky說。如果有機會來訪玉里，除了來店飲咖啡，不妨也參加由Rocky舉辦的「日出咖啡」活動，逢每月15號舉行，詳情可以可留意店舖社交媒體公布。



交叉步咖啡

地址：981花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑9號

IG：catwalkcafe