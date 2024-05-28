台灣人氣火鍋「築間幸福鍋物」登陸香港 開業首日半價！12款湯底＋台灣食材 低至$165/位起

又有一間台灣過江龍登陸香港！台灣第一連鎖火鍋品牌「築間幸福鍋物」，由6月7日起於旺角文華商場正式開業，品牌在台灣有超過130間分店，於2023年「台北火鍋節」中，榮獲「台北十大人氣鍋物品牌」的殊榮，12款人氣高質湯底加上多款台灣食材，正宗台灣地道美味！店舖更推出 3 大新張優惠，包括於開業首日享全單半價優惠、會員點數雙倍送以及打卡送巨無霸海蝦或軟絲一份，下文即睇詳情！

「築間幸福鍋物」香港首間分店 「築間幸福鍋物」價錢按鍋底及食材套餐計算，豐儉由人，最平低至$165/位起。食客需一人點選一個火鍋，首先可在12款湯底中自選其一，價錢由$25起，再點選包含海陸空食材的套餐，當中包括牛肉、海鮮、豬肉、家禽及羊肉火鍋套餐，最後更能無限任食野菜、台灣蛋餃、米血、花枝滑等 33 道地道食材，CP值高！如果想試到更多風味美食，可加購牛筋飯、雪蟹膏鮭魚卵飯及奶茶、鳳梨冰茶等單品，賣相味道同樣吸引！

人氣湯底＋美食推介 惹味湯底是打邊爐的重點！來到「築間幸福鍋物」必試鎮店招牌石頭湯($25)，湯底源自台灣石頭火鍋始祖之一名店「韓香村」，並和來自日本的廠商合作研發出專屬於築間的原湯。加入洋蔥、蒜頭、魷魚乾、乾香菇炒製湯底，再加入築間獨特的靈魂原湯及自行研製的昆布⾼湯，鮮甜有層次。而正宗嘉義砂鍋魚湯($40)為香港限定湯底，亦是台灣經典年菜之一，傳承地方老師傅三代作法，將豬油、沙茶、辣豆瓣、洋蔥和香菇爆炒，香濃惹味。

如果想吃得豐富，可選擇海鮮總匯鍋 ($320)，海鮮總匯能同時享用到九種海鮮，內有三種魚片(鯛魚、鮭魚、鱸魚)、三種貝類(鮮蚵、蛤蜊、生蠔)、兩種蝦(白蝦、草蝦)和軟絲，一次過吃盡海洋滋味！另外當然也有港人最愛的日本和牛，日本 A5 和牛鍋($450/120g)，選用來自日本山形縣、北海道知床及宮城仙 台 A5 和牛最⾼級的「牛上腰／肋眼」部位，肉質油潤細緻。