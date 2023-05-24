台灣創意甜品手搖品牌「料杯杯」登陸香港！鮮芋仙姊妹品牌 開幕期間指定飲品減$10

夏日炎炎最適合飲杯手搖飲品醒醒神！台灣創意甜品版手搖飲品牌「料杯杯」首度登陸香港，選址日沙田新城市廣場，為大家帶來香港少見的滿料杯。「料杯杯」由台式手工甜品專賣店 - 鮮芋仙全力創意打造，提供多種市場上少見配料，分別有由台灣直送彩小芋啵啵 (彩色小芋圓)、每日手工製作牛奶麻糬、大理石布丁等，全都口感豐富！

開幕期間指定飲品減$10

「料杯杯」主打多款基底好料茶自由配搭配料，款式多達 15 款。初次來店，必試台灣熱賣雙「沙」 -「彩小芋紫芋冰沙」、「彩小芋綠豆冰沙」，含滑嫩仙草凍及彩小芋啵啵，一吸即嚐三重口感！另外牛奶麻糬也是招牌貨，每日手炒，糯滑奶香，與其他配料迸發出不一樣的口感。心水推介「紫糬芋泥奶茶」、「黑白綠豆冰」，每口可以吃到軟糯麻糬！凡於5 月 24 日至 26 日開幕期間，追蹤料杯杯香港 Instagram 專頁，購買彩小芋紫芋冰沙、 BOBO 奶茶、青檸多 QQ或黑白綠豆冰，即可獲減$10優惠，附近街坊記得唔好錯過！



料杯杯

地址：沙田新城市廣場一期 1 樓 156 號舖

營業時間：11:00 - 22:00 (開幕首日營業時間 12:00 - 22:00)

電話：3705 2650