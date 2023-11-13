台灣宜蘭兩日一夜｜2023台灣最新「陸上遊輪」主題凱渡廣場酒店 浸溫泉＋龜山島睇海豚

台灣宜蘭坐擁得天獨厚的自然景觀，附近一帶有很多特色景點值得大家花時間探索。今次帶大家來到位於宜蘭頭城烏石港的「THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」，酒店以「陸上遊輪」為設計靈感，是附近一帶最新地標式度假酒店，包含度假、美食、親子、休閒、溫泉等五大賣點。一場來到，遊客更可以在附近烏石港碼頭搭船出海，在龜山島海域友善觀賞海豚，再在島上觀光了解當地文化，不論家庭或情侶來旅遊都一樣好好玩！



文：Heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、凱渡廣場酒店、雄獅旅遊

THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店 「THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」在2023年首季正式營運，整個計劃歷時五年，並耗資30億台幣興建，酒店佔地 6.7 公頃，將近 10 個足球場大，共有 285 間客房，其中60%為海景房，一打開窗簾就可以看到宜蘭名勝龜山島！客房最大賣點就是夠寬敞，房間每間都有齊置露台、浴缸與客製化加大床鋪，站在露台就好像身處船上甲板一樣，很有度假感覺。酒店設施活動亦好豐富，有親子共融遊樂室、戶外泳池、健身房、晚間電影放映、溫泉俱樂部等等，溫泉走日式風格，裝修典雅，分別設有3個溫度的溫泉池和桑拿房，並附設淋浴設施，設計細心。

講到明度假酒店，餐飲當然唔馬虎，住客可到「pelago百匯廚」享用自助早餐或晚餐，嚐盡多國美食佳餚。如果有預算，推薦到酒店內的餐廳「archi藝廚」，餐廳由國際名廚江振誠任餐飲創意總監，主打From Sea to Table，將意大利菜和宜蘭風味結合，選用台灣本地食材，為客人準備一系列精緻佳餚，以同水準的fine-dining來比較，價錢絕對比香港便宜得多！