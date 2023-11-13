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生活
2023-11-13 19:18:52

台灣宜蘭兩日一夜｜2023台灣最新「陸上遊輪」主題凱渡廣場酒店 浸溫泉＋龜山島睇海豚

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台灣宜蘭坐擁得天獨厚的自然景觀，附近一帶有很多特色景點值得大家花時間探索。今次帶大家來到位於宜蘭頭城烏石港的「THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」，酒店以「陸上遊輪」為設計靈感，是附近一帶最新地標式度假酒店，包含度假、美食、親子、休閒、溫泉等五大賣點。一場來到，遊客更可以在附近烏石港碼頭搭船出海，在龜山島海域友善觀賞海豚，再在島上觀光了解當地文化，不論家庭或情侶來旅遊都一樣好好玩！

文：Heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、凱渡廣場酒店、雄獅旅遊

THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店

「THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」在2023年首季正式營運，整個計劃歷時五年，並耗資30億台幣興建，酒店佔地 6.7 公頃，將近 10 個足球場大，共有 285 間客房，其中60%為海景房，一打開窗簾就可以看到宜蘭名勝龜山島！客房最大賣點就是夠寬敞，房間每間都有齊置露台、浴缸與客製化加大床鋪，站在露台就好像身處船上甲板一樣，很有度假感覺。酒店設施活動亦好豐富，有親子共融遊樂室、戶外泳池、健身房、晚間電影放映、溫泉俱樂部等等，溫泉走日式風格，裝修典雅，分別設有3個溫度的溫泉池和桑拿房，並附設淋浴設施，設計細心。
講到明度假酒店，餐飲當然唔馬虎，住客可到「pelago百匯廚」享用自助早餐或晚餐，嚐盡多國美食佳餚。如果有預算，推薦到酒店內的餐廳「archi藝廚」，餐廳由國際名廚江振誠任餐飲創意總監，主打From Sea to Table，將意大利菜和宜蘭風味結合，選用台灣本地食材，為客人準備一系列精緻佳餚，以同水準的fine-dining來比較，價錢絕對比香港便宜得多！

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THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店 THEARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店

龜山島海域尋找海豚之旅

一場來到入住凱渡廣場酒店，一定要抽時間去附近的龜山島觀光。可以於早上從烏石港碼頭上船出發，參加前往龜山島賞鯨豚的行程，全程約3.5小時，包含船家海上導覽以及龜山島環島遊。為了尋找海豚蹤跡，觀光船會在海中央盤旋，為遊客四出尋找海豚位置，風浪大，有需要的話可以預先食定暈浪丸，做足準備！開船約半小時就會到達海豚出沒的海域，近百條海豚會近距離在海中暢泳，畫面令人非常難忘。看完海豚，再到龜山島觀光，龜山島因島型和地勢酷似烏龜而命名，早在清代道光年間已有人居住，直到1977年後因被用作軍事用地，島民被遷居至台灣本島，後來於2000年開始重新開旅島上觀光。龜山島上至今還有一座軍事坑道，坑道盡頭是一座廢棄砲台，在這裡見證時間歷史，大家有興趣的話不妨計劃一下到宜蘭觀光啦！

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凱渡廣場酒店
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
網站：https://www.archipelago.com.tw/

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