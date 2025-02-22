台灣旅遊｜三貂嶺一日遊行程推薦 廢墟隱世咖啡店/蝙蝠隧道探險/澡堂圖書館

台灣新北市內有一個鮮為人知的小山城，搭乘火車抵達幽靜的三貂嶺站，便能感受最樸實無華的台灣自然景色。三貂嶺除了有不少特色小店及咖啡館外，這裡美麗的大自然與鐵道風情，更吸引許多遊客慕名而來。

位於新北瑞芳三貂嶺的Cafe Hytte，隱身於三貂嶺瀑布下，連 Google 地圖也找不到。從三貂嶺站出口出發，經過沿途蓊鬱山林，走過一片大草地，再爬上階梯，就能發現這間由廢墟改造的咖啡店。這間咖啡店將廢屋改建，保留著頹圮磚牆的原始形狀，老闆Joe在沒有破壞建築原先結構下，僅用時尚的家具與植栽點綴環境，整體裝潢簡單又舒適。除了店內坐位，這裡亦有戶外露天茶座，在享受咖啡的同時，有不少貓咪經過或休息，一同感受靜謐氛圍。來自台北的老闆在多年在台北的通勤生活後，毅然來到這裡開店，為各位帶來這片大自然中的靜土。咖啡店沒有冷氣、wi-fi及廁所，儘管如此，依然有不少人慕名而來，感受這片靜謐氛圍。這裡的提拉米蘇更是人氣甜點，口感順滑，配咖啡同吃剛剛好。

三貂嶺過去因礦業而興盛，至今仍保留著豐富礦業歷史遺跡。當年的建築或被保育，或改建成書屋、咖啡店、餐廳及手作店等，三貂煤礦的遺址也得以保存，斑駁老舊的礦口見證了工業的興衰。沿路前行，會發現一間由香港人開設的圖書館「Wo Gwong禾炚」，將廢棄多年的礦工浴室改造成一間圖書館，為這片靜謐的山林增添了一抹文化氣息。

三貂嶺生態友善隧道

現在的三貂嶺隧道過去曾是鐵路隧道，啟用於1922年日治時期，相隔100年後，於2022年變成一條長達3.19公里的生態隧道，除了可欣賞百多年前的隧道地質結構外，更可以看到鐘乳石及不少珍貴動植物，包括蝙蝠、蝌蚪、各種蕨類等。這裡的潮濕微涼環境，為蝙蝠提供理想棲息地，吸引珍貴的台灣葉鼻蝠棲息。除了賞蝠外，這裡更是著名的「蕨色大地」，因為多雨潮濕的氣候和肥沃土壤，令這裡長有大片遠古蕨類成林的景象。

想參觀三貂嶺生態友善隧道，可於官方網頁申請導覽，每日上下午各有一場專業解說。遊客可以一邊騎單車，一邊欣賞隧道風光。而隧道出口的鏡面水池更是打卡熱點，水池引入天然溪水，清澈如鏡，站在池中就能拍出夢幻的倒影照片。