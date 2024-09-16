台灣旅遊｜台灣高鐵/精選體驗買一送一/買車票送酒店住宿 人均$371起

不少港人最愛快閃台灣旅遊，想玩盡台灣，坐高鐵就最快最方便！最近KKday推出多個台灣快閃優惠，當中有車票買一送一以及坐高鐵送住宿優惠！想知詳情即睇內文！

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【限時買一送一】日月潭清境農場拼車一日遊（含船票、送阿婆茶葉蛋）｜台中出發 高鐵台中站出來之後不用煩惱後續交通暢遊必去景點！日月潭為台灣第一大天然湖泊兼發電水庫，位於南投縣魚池鄉日月村，日月雙潭水色各異而得名。湖面海拔736 米，常態面積7.93 平方公里，最大水深27 米，景色優美得被稱「台灣八景」之一。行程已包於潭上乘船，及獨家贈送日月潭知名必吃金盆阿婆茶葉蛋。再遊另一熱門旅遊景點，位於南投縣仁愛鄉的清境農場，海拔約1,700 至2,000 米，北歐風光如畫，有「霧上桃源」之稱。最後參觀同樣在仁愛鄉的著名特色民宿酒店老英格蘭莊園。 KKday優惠：HK$266 /2位起，人均HK$133 起 (原價HK$266 /位起) * 於結帳頁面輸入優惠碼【THSRTAICHUNG】，即享買一送一優惠 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此

【限時買一送一】台北 101 觀景台門票 地址：台灣台北市信義區信義路五段7 號 【限時買一送一】台北 101 觀景台門票｜89F 觀景台門票｜不分國籍 KKday優惠：HK$145 /2位，人均HK$73 (原價HK$145 /位) * 於結帳頁面輸入優惠碼【THSR101all】，即享買一送一優惠 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 【限時買一送一】台北按摩｜再春健康生活舘｜腳底按摩、精油按摩、淋巴排毒 地址：台灣台北市中山區南京東路二段8 號2 樓 【限時獨家買一送一】再春健康生活舘90 分按摩療程｜海外旅客限定 KKday優惠：HK$460 /2位起，人均HK$230 起 (原價HK$460 /位起) * 於結帳頁面輸入優惠碼【THSRTCKZGBMU7D】，即享買一送一優惠 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 立即預約：請按此 【核心地區五星級】台北凱達大飯店Caesar Metro Hotel Taipei + 高鐵來回｜鄰近龍山寺 這間五星級酒店位於充滿歷史氛圍的萬華地區，鄰近台北知名景點龍山寺及艋岬夜市、華西街夜市等觀光熱點，與西門町也只是一個捷運站距離。酒店獲「金級環保旅館」認證，設計和服務均考量到環境及房客舒適度，設有露天泳池、健身房和兒童遊戲室，絕對是極高CP 值住宿。透過KKday高鐵假期優惠預訂凱達大飯店連高雄台北來回車票，2 人只需HK$1,507，而單獨買2 張標準來回車票已經約HK$1,446（台幣5,960 元），計落每人只需多付HK$31 就可享一晚酒店住宿。 KKday高鐵假期優惠：HK$1,507/晚起，人均HK$754 /晚起 * 於結帳頁面輸入優惠碼【THOLIDAY15】，即享85折，最多可減 HK$146 預訂日期：2024 年9 月17 日至12 月31 日 酒店地址：台灣台北市萬華區艋舺大道167 號 立即預約：請按此

【搭高鐵送住宿！】台北見潭璞旅Jiantan Boutech Hotel + 高鐵來回｜鄰近士林夜市 熱愛掃街必住！鄰近捷運站及士林夜市，無論是前往台北故宮、淡水老街、陽明山溫泉，或是台北車站、高鐵站，再去夜市買宵夜，交通均相當方便。每間客房都有由藝術家Quinn Chou繪製的趣味動物地圖，設計融合台灣早期建築元素，提供每位房客現代台灣在地特色及舒適體驗的時尚精品酒店。透過KKday高鐵假期優惠預訂台北見潭璞旅連高雄台北來回車票，2人只需HK$1,414，比單獨買2 張標準來回車票（約HK$1,446）更便宜！ KKday高鐵假期優惠：HK$1,414 /晚起，人均HK$707 /晚起 * 於結帳頁面輸入優惠碼【THOLIDAY15】，即享85折，最多可減 HK$146 * 實際總額依預訂日期時段而定，詳情可於KKday網站查詢 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 預訂日期：2024 年9 月17 日至12 月30 日 酒店地址：台灣台北市士林區承德路四段250 號 立即預約：請按此

【文青工業風】台中草悟道文旅Calligraphy Greenway Hotel Taichung + 高鐵來回 文青工業風設計的酒店內部及房間裝潢大量使用木頭及型格元素，其1113 號房更被稱網紅房，裡面的大浴缸、弧形都市窗景成最新打卡亮點。交通便利，地理位置優越，週邊有許多年輕人愛逛的商圈，走路3 分鐘可到達勤美誠品綠園道、PARK2 草悟廣場和台中市民廣場。透過KKday高鐵假期優惠預訂台中草悟道文旅連台中台北來回車票，2 人只需HK$742，而單獨買2 張標準來回車票已經約HK$680（台幣2,800 元），計落每人只需多付HK$31 就可享一晚酒店住宿。 KKday高鐵假期優惠：HK$742 /晚起，人均HK$371 /晚起 * 於結帳頁面輸入優惠碼【THOLIDAY15】，即享85折，最多可減 HK$146 * 實際總額依預訂日期時段而定，詳情可於KKday網站查詢 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 預訂日期：2024 年9 月17 日至12 月31 日 酒店地址：台灣台中市西區英才路512 號6-12 樓 立即預約：請按此

【歐洲奢華風】台南榮興金鬱金香酒店Golden Tulip RS Boutique Hotel + 高鐵來回優惠 鄰近台南地標之一赤崁樓 —— 一座建於嘉靖年間的瞭望樓，建築風格融合了中國明清風格和荷蘭樓閣特色。榮興金鬱金香酒店則借鑑歐洲酒店集團的精髓，以歐式優雅豪華美學而聞名，設施質感極致高級，透過高鐵假期預訂價格還很親民。附近景點及美食餐廳林立，包括孔廟、天后宮，還有經常大排長龍的雙生綠豆沙牛奶，非常方便遊客。透過KKday高鐵假期優惠預訂台南榮興金鬱金香酒店連台南台北來回車票，2 人只需HK$1,385，而單獨買2 張標準來回車票已經約HK$1,311（台幣5,400 元），計落每人只需多付HK$37 就可享一晚酒店住宿。 台南榮興金鬱金香酒店Golden Tulip RS Boutique Hotel標準雙人房（平日入住可升等豪華雙人房） + 高鐵來回車票（台南 ↔ 台北） KKday高鐵假期優惠：HK$1,385 /晚起，人均HK$693 /晚起 * 於結帳頁面輸入優惠碼【THOLIDAY15】，即享85折，最多可減 HK$146 * 實際總額依預訂日期時段而定，詳情可於KKday網站查詢 * 產品價格會因應匯率浮動而改變 預訂日期：2024 年9 月17 日至12 月31 日 酒店地址：台灣台南市中西區民族路二段128 號 立即預約：請按此