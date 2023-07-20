台灣旅遊｜台灣7大精選酒店推介 親子友善/獨立泡湯池 最平低至25折！

台灣一直是港人的熱門旅遊地點，KKday由即日起至 7 月 23 日推出台灣酒店住宿優惠。KKday 香港用戶以Master信用卡預訂本地/海外旅遊產品單一簽賬滿 HK$900，輸入折扣碼「KKDMC110」，可享HK$110折扣。先到先得，用完即止。

台灣酒店｜ citizenM台北北門世民酒店 citizenM台北北門世民酒店酒店是集科技、藝術、熱情與舒適為一體的時尚荷蘭品牌酒店。在房間內即可將當地城市景觀盡收眼底，讓選擇入住的您立刻變身網紅，成為台北IG打卡熱點交通便利，位置在北門捷運站正對面，鄰近西門商圈及台北火車站，步行10分鐘以內。 【限時 25 折】城景雙人房（大床，贈送餐廳飲品 85 折優惠券） KKday 優惠: HK$674/晚 起（原價 HK$2,634/晚 起） 2 位入住，平均 HK$337/位 起 地址：台北市中正區中華路一段 3 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 8 月 14 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 9 月 29 日

台灣酒店｜ 台北遠東香格里拉酒店 台北遠東香格里拉頂樓的室外泳池除了讓你沐浴陽光、輕鬆暢泳，更可從台北最高的泳池俯瞰群山環抱的城市。酒店位於敦化南路，集購物中心、寫字樓於一體，滿足遊客購物的需求為旅客提供熱情周到的服務、精緻的美食和多元化的休閒空間。每房贈送夏日海洋樂園門票2張，可於入住期間無限次使用，部分課程需額外付費。另可使用Switch任天堂遊戲區、海灘天堂遊戲室、水母洞桌遊、潛艇車間手工藝製作。 【限時 35 折】星期日至四入住 3 日 2 夜免費升級尊貴房 KKday 優惠: HK$3.842/2 晚 起，平均 HK$1,921/晚 起（原價：HK$12,806/晚） 2 大 1 小入住，平均 HK$640/晚/位 起 - 入住豪華房兩晚（星期日至四入住免費升級尊貴房） - 2 大 1 小（12 歲以下）早餐（每個入住翌日） 星期五、六入住 3 日 2 夜豪華房 HK$4,170/2 晚起 地址：台北市敦化南路二段 201 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 7 月 23 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 9 月 3 日

台灣酒店｜ 台北淡水蘊泉庄 台北淡水雲泉大飯店是台灣唯一的套房式溫泉酒店，一室一廳的佈局，堪比日本流行溫泉，而且每個房間都有自己獨立的泡湯池。淡水唯一溫泉渡假飯店，三礦物質合一天然美容湯。交通方便，步行約 10 分鐘即到捷運淡水線紅樹林站，步行約2分鐘即到淡海輕軌綠山線 V02 甘鎮林站。每房贈送適合 12 歲以下所有人的手工 DIY 優惠券。8 月入住可享升級 88 節闔家 8 道菜晚餐：金黃脆皮雞、椰香地雞小翅盅、臘味煲秈糯、上湯娃娃菜、香江脆皮春捲、干貝蟹黃燒賣、箔金魚子鮮蝦餃、鎏金竹炭流沙包等。 【限時 44 折】星期日至四入住免費升級水屋套房丨一泊兩食 KKday 優惠: HK$2.519/晚 起（原價：HK$5,744/晚） 2 大 1 小入住，平均 HK$840/位 起 -入住地球屋套房一晚（星期日至四入住免費升級水屋套房） - 2 大 1 小（12 歲以下）小蘊補季節晚餐 (蘊享五行御三品、蟲草羊肚猴頭菇、避風塘明蝦、紅酒蘊子排、養生紅藜麥飯佐手作小菜、今日甜點) - 2 大 1 小（12 歲以下）木盒早餐 - 房內免費迷你吧 地址：新北市淡水區丹金路 79 巷 18 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 7 月 23 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 10 月 1 日

台灣酒店｜ JR東日本大飯店台北 JR 東日本大飯店旗下第一家主打五星級奢華的飯店，融合豪華品牌東京站大飯店的精華，打造從硬體至軟體全方面都更添質感的奢華。日本技術傳承嚴選日本風味餐點，提供充滿日式飯店級的懷石餐廳及酒吧服務，不用出國也能感受道地的日本美食。飯店設有雪茄吧與游泳池＆三溫暖或蒸氣浴的設施，延續 Hotel Metropolitan 品牌的服務理念。另設住宿連購雙人早餐 HK$1,663/晚起。 【限時 66 折】預訂都會客房免費升級大都會會客房 KKday 優惠: HK$1.386/晚 起（原價：HK$2,116/晚） 2 大 1 小入住，平均 HK$462//位 起 - 入住都會客房免費升級大都會會客房一晚 地址：台北市中山區南京東路三段 133 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 7 月 23 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 9 月 30 日

台灣酒店｜ 台北甲山林湯旅 位於台北市中心，交通便利，南京復興站 1 號出口步行十分鐘即可到達。精挑細選的烏來溫泉，溫泉水質清澈透明，屬碳酸氫鈉泉，又稱「美容湯」，對皮膚有修復作用，享受溫泉帶來的放鬆。另設君主套房、時尚房等 HK$453/晚起；日式湯屋方案HK$554/3小時起。 【限時 21 折】預訂時尚房雙人房免費升級三人房 KKday 優惠: HK$756/晚 起（原價：HK$3,600/晚） 2 大 1 小入住，平均 HK$252/位 起 - 入住時尚房雙人房免費升級三人房一晚 地址：台北市中山區興安街 60 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 7 月 23 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 10 月 31 日

台灣酒店｜ 台北亞都麗緻飯店 亞都麗緻飯店地點方便，步行至捷運中山國小站僅需 4 分鐘，交通便利。館內三間特色餐廳在台灣均享有盛譽，均獲得《葡萄酒觀察家》兩杯卓越酒杯的認可，其中包括米其林一星的「天香樓」、「巴黎廳 1930 x 高山英樹」和「巴塞利廳」 傳承歐洲酒店精緻優雅的傳統，以其原創精緻的服務和低調優雅的風格成為世界各地商旅人士的首選。另設卓越房住宿 / 卓越房住宿連米芝蓮 1 泊 2 食方案 HK$2,267/晚起。 【限時 67 折】預訂高級房限量升級豪華房 KKday 優惠: HK$1,020/晚 起（原價：HK$1,512/晚） 2 大 1 小入住，平均 HK$340/位 起 - 入住高級房限量升級豪華房一晚 （每間客房限額外增加 1 名身高 120cm 以下不佔床的兒童） 地址：台北市中山區民權東路二段 41 號 優惠期 (預訂期) : 即日至 7 月 23 日 23:59 入住日期：即日至 2023 年 8 月 31 日