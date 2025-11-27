號稱全台咖啡店密度第二高的城市──嘉義，每走幾步就有一間咖啡店。從阿里山到市區，車程往往不到一小時，當地的咖啡豆新鮮、品質高、成本低，加上嘉義市區保留大量戰後日治老建築，租金親民，讓當地咖啡店都能以合理價格提供高質咖啡，亦令喝咖啡成為嘉義人的每日習慣。嘉義咖啡店林立，以下就為各位推薦兩家充滿驚喜的咖啡店，品一口醇厚手沖，吃一口現做的甜點，在嘉義的慢步伐中度過舒適時光。

國王蝴蝶咖啡 必試大人口味微苦烤布丁

位於嘉義文化創意園區的國王蝴蝶咖啡，店舖前身曾是日治時代嘉義酒廠「五金倉庫」，當時是嘉義區內最高的建築物，如今化身成園內極具代表性的咖啡店。走入其中即感受到樓底極高的空間格局，店內滿滿咖啡香氣，紅黑對比的暗色裝潢，非常型格。店內主打台灣莊園的咖啡豆，同時提供生豆客製處理。客人亦可先試聞不同產地的咖啡豆香氣，選好喜歡的品種後，再品嚐由老闆老吳親自烘豆而成的手沖單品咖啡。

這裡的咖啡以罕見的短波紅外線烘焙而成，老闆解釋，瓦斯烘豆產生大量碳排放，對環境負擔重，令咖啡豆產量下降。而電熱是可持續發展能源外，亦能精準控制熱能，令咖啡豆風味更可控。店內手沖咖啡使用威士忌專用杯呈上，趁熱先聞咖啡香氣：先搖晃杯身，將咖啡液掛邊，這樣更能充分聞到咖啡液的香氣，同時可以觀察咖啡液的顏色。

國王蝴蝶咖啡的咖啡作品名稱相當詩意，以印度哲學詩人為名的「泰戈爾拿鐵」，在意式拿鐵中加入薑黃、桂花與龍眼蜜，入口先是薑黃與龍眼蜜交織的溫暖甜香，口感潤厚，桂花幽香隨之而來，於秋冬呷一口特別療癒。記者最喜歡店內的「微苦感烤布丁」，長方形的布丁口感扎實，入口濃濃蛋香，淋上微微甘苦的焦糖醬，甜度恰到好處，完美詮釋近年流行的「大人味布丁」的精髓。店內更有各種非咖啡特調、自家出品如冰火菠蘿油等各種輕食，搭配手沖或創意特調，讓到訪客人可以消磨一整個下午。

國王蝴蝶咖啡

時間：周三至周日 10:00 – 18:00 (周一二休息)

地址：嘉義市西區中山路616號嘉義文化創意園區F棟2樓