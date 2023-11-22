台灣旅遊｜太平山國家森林遊樂區 仙境森林鐵道「見晴懷古步道」去鳩之澤溫泉浸露天「美人湯」（有片）

踏入年底，氣溫漸漸下降，秋意綿綿的天氣是外遊的好時機。太平山國家森林遊樂區位於台灣宜蘭縣，橫跨宜蘭縣境內的大同鄉和南澳鄉，佔地約1.2萬公頃，與阿里山、八仙山齊名「台灣三大林場」。太平山坐擁高山湖泊、巨木森林、天然溫泉等等自然資源，四季都可以欣賞到季節限定風景，其中更有檜木與台灣山毛櫸森林，熱愛大自然的各位一定不能錯過。
文：Heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空
見晴懷古步道 森林療癒
太平山國家森林遊樂區可以說是台北人的後花園，由宜蘭市區前往大概兩小時車程，附近一帶有不少旅遊景點和配套，如土場、翠峰湖、蹦蹦車、行山徑等，安排兩日一夜行程就最好不過。而今次要重點推介的「見晴懷古步道」則位於太平山的山頂位置，海拔約2000公尺，全長只有0.9公里，沿途平坦易走，偶爾有幾步石級，半小時左右就可以走完，非常適合行山新手。太平山有豐富樹木資源，在過去日治時期，因為需要運送木材而興建了不少森林鐵道，所以直到現在這條行山徑的地面都可看見完整的鐵道遺跡，加上整段路被參天大樹包圍，空氣間飄散著帶著濕氣和薄霧，如同走進宮崎駿電影中的仙境森林一樣，既可欣賞獨特生態環境，同時亦能沐浴在森林的氣氛之中，吸收芬多精，靜靜療癒身心。
見晴懷古步道
地址：267臺灣宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號
鳩之澤溫泉 浸露天「美人湯」
除了在森林間漫步，太平山國家森林遊樂區的天然溫泉一樣值得體驗。「鳩之澤溫泉」由日治時期已出現，據說由喜愛溫泉文化的日本伐木工人所興建，泉水屬於弱鹼性的碳酸氫鈉混和泉質，有舒緩肌肉痠痛、神經痛等療效，對皮膚亦有美容功效，有「美人湯」的美譽。溫泉設施方面，分別有家庭湯屋(含無障礙湯屋)、戶外溫泉SPA區以及男女裸湯，大家可按喜好和需要自行選擇。記者今次就體驗了戶外溫泉SPA區，入場時需穿著泳衣和泳帽，分成多個不同溫度的池區，並設有由碩大溪石鑿洞而建的石頭湯，泉水水質清澈，呈淺藍色與乳白色漸層，秋季天氣涼爽，浸泡時份外舒暢。浸完溫泉，更可到附近的溫泉煮蛋區，可購買雞蛋和粟米，用泉水的高溫浸熟，即場泡製溫泉美食。
鳩之澤溫泉
地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號