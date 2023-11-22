台灣旅遊｜太平山森林遊樂區 仙境森林鐵道「見晴懷古步道」去鳩之澤溫泉浸露天「美人湯」（有片）

踏入年底，氣溫漸漸下降，秋意綿綿的天氣是外遊的好時機。太平山森林遊樂區位於台灣宜蘭縣，橫跨宜蘭縣境內的大同鄉和南澳鄉，佔地約1.2萬公頃，與阿里山、八仙山齊名「台灣三大林場」。太平山坐擁高山湖泊、巨木森林、天然溫泉等等自然資源，四季都可以欣賞到季節限定風景，其中更有檜木與台灣山毛櫸森林，熱愛大自然的各位一定不能錯過。



文：Heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空

見晴懷古步道 森林療癒 太平山森林遊樂區可以說是台北人的後花園，由宜蘭市區前往大概兩小時車程，附近一帶有不少旅遊景點和配套，如土場、翠峰湖、蹦蹦車、行山徑等，安排兩日一夜行程就最好不過。而今次要重點推介的「見晴懷古步道」則位於太平山的山頂位置，海拔約2,000公尺，全長只有0.9公里，沿途平坦易走，偶爾有幾步石級，半小時左右就可以走完，非常適合行山新手。太平山有豐富樹木資源，在過去日治時期，因為需要運送木材而興建了不少森林鐵道，所以直到現在這條行山徑的地面都可看見完整的鐵道遺跡，加上整段路被參天大樹包圍，空氣間飄散著帶著濕氣和薄霧，如同走進宮崎駿電影中的仙境森林一樣，既可欣賞獨特生態環境，同時亦能沐浴在森林的氣氛之中，吸收芬多精，靜靜療癒身心。 見晴懷古步道

地址：267臺灣宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號